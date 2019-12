Ramsey ancora ko salta la Lazio: altra tegola per la Juventus

Sovraccarico ai flessori della coscia sinistra. Aaron Ramsey fermo ancora una volta per un problema muscolare, e altra cattiva notizia per Maurizio Sarri. Il gallese getta la spugna e così non sarà disponibile per il match di sabato sera delle 20:45 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno, quindi a oggi è complicato capire i tempi di recupero e saperne l'esatta data di rientro e l'eventuale disponibilità per mercoledì prossimo nell'ultimo turno di Champions League col Bayer Leverkusen.

Nuovo stop per l'ex Arsenal che aveva già accusato problemi a fine agosto (lombalgia) e poi a metà ottobre per un guaio aduttori. Una brutta tegola per l'ambiente bianconero dopo gli stop di Douglas Costa e soprattutto quello di Khedira (out tre mesi).

Sarri, a questo, punto molto probabilmente schiererà ancora una volta Federico Bernardeschi alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala, con la Joya leggermente favorito su un Pipita che comunque potrà entrare a gara in corso.