Al tabloid inglese The Sun il centrocampista gallese, a segno contro l'Inter nell'ultima partita disputata dai bianconeri prima della pausa forzata a causa dell'emergenza Coronavirus, racconta un piccolo aneddoto relativo al suo rapporto con CR7. E poi aggiunge: "Lui adora i suoi compagni di squadra e dà tutto in allenamento".

Autore del gol che aveva sbloccato la sfida vinta 2-0 dalla Juventus contro l'Inter lo scorso 8 marzo in un Allianz Stadium desolatamente a porte chiuse, Aaron Ramsey approfitta della pausa forzata a causa dell'emergenza Coronavirus per tracciare un primo bilancio della sua avventura in bianconero e, in particolare, per tessere le lodi del suo compagno di squadra più famoso, Cristiano Ronaldo.

L'aneddoto di Ramsey

Ricordo il mio primo allenamento alla Juventus. Sono andato in mensa mensa e Cristiano Ronaldo mi ha detto: 'Vieni a sederti con me'. Abbiamo subito iniziato a parlare e mi ha fatto sentire a mio agio come del resto ha fatto il resto della squadra. Ma questo da un po' l'idea di che tipo è. Non c'è bisogno che aggiunga altro sulle sue qualità calcistiche o sui suoi record, ma posso assicurare che è una splendida persona, che adora i suoi compagni di squadra e che dà tutto in allenamento [Aaron Ramsey @The Sun]

