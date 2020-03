Rangnick smentisce Boban: "Non è vero che ho un accordo con il Milan"

" Non è assolutamente vero "

Per Zvonimir Boban, da pochissimi giorni ex Chief Officer Football del Milan, l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha un accordo con Ralf Rangnick per la prossima stagione già da qualche mese, da dicembre addirittura secondo l’ex dirigente croato: il chicchieratissimo manager tedesco per il momento si limita a smentire.

L’attuale Head of Sport and development soccer del Gruppo Red Bull ai microfoni di Sport 1 ha smentito in maniera stringata ma secca di avere già un accordo per diventare allenatore e manager del Diavolo, prendendo il posto di Stefano Pioli.

" Boban parla di un accordo con il Milan? Non è assolutamente vero. "

Smentita di facciata oppure no? Qualche settimana e lo scopriremo per il momento il Milan resta nelle mani di Stefano Pioli che a precisa domanda sull’arrivo di Rangnick ai microfoni di DAZN ha dichiarato: “Ho letto le parole di Boban, ma noi dobbiamo assolutamente rimanere concentrati sul lavoro, poi io non sono assolutamente preoccupato per il mio futuro. Fa parte del ruolo. E troppo importante, lavoriamo in un club prestigioso e i tifosi ci hanno sempre sostenuto, finire bene questa stagione. Poi c’è chi dovrà decidere quello che sarà il futuro, in questo momento io devo solo allenare, farlo al meglio e permettere al Milan di finire il campionato nel miglior modo possibile. Poi succederà quello che dovrà succedere”.