Sampdoria-Roma 0-0

Claudio Ranieri inizia con un confortante pareggio la sua avventura sulla panchina della Sampdoria: a Marassi il tecnico capitolino ferma sullo 0-0 la sua ex Roma al termine di una partita avara di emozioni. I giallorossi perdono Cristante e Kalinic per infortunio nel primo tempo, entra Dzeko e nella ripresa il ritmo si alza. La migliore occasione capita sui piedi di Pastore che all'83' sfiora il palo con un destro dal limite. Nel finale espulso Kluivert che, già ammonito, entra in maniera scomposta su Murru rimediando il secondo giallo. All'88' Bonazzoli scalda i guanti di Pau Lopez, ma lo 0-0 non si schioda.

Udinese-Torino 1-0 (42' Okaka)

L’Udinese batte il Torino di Mazzarri tra le mura amiche e incamera tre punti d’importanza siderale per il suo campionato. È bastato un gol di Okaka nel primo tempo per avere la meglio di un Toro troppo brutto per essere vero, ringalluzzito solamente dall’ingresso di Iago Falque nei minuti finali. L’Udinese sale così a quota 10, appaiata proprio ai granata.

Cagliari-SPAL 2-0 (9' Nainggolan, 66' Faragò)

Due punti dalla zona Champions dopo otto giornate. Contro la Spal il Cagliari di Maran si conferma la vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione centrando il sesto risultato utile consecutivo dopo le due sconfitte all’esordio contro Brescia e Inter. Il successo alla Sardegna Arena porta la firma di Nainggolan e Faragò. Due storie, entrambe dal sapore del ritorno: quello del Ninja, a segno dopo 6 anni nella sua” Cagliari e quello del centrocampista azzurro, rientrato proprio oggi dall’infortunio all’anca che l’ha tenuto lontano dai campi per 183 giorni. Due standing ovation commoventi: il giusto tributo al lavoro dei due rossoblù. Gli strappi improvvisi di Simeone e Joao Pedro, la tecnica di Nandez e l’esperienza del Ninja possono portare molto lontano il Cagliari che può già vantare una vittoria al San Paolo contro il Napoli e un pareggio all’Olimpico contro la Roma. Prosegue, invece, il momento no della Spal, ora in zona retrocessione. La squadra di Semplici non ha ancora segnato in trasferta. I prossimi impegni, per niente facili, contro Ancelotti e Pioli saranno già decisivi.

