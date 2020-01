Reina: "Andai al Milan perché Donnarumma doveva essere venduto. Poi rimase..."

Fresco di firma con l'Aston Villa, Pepe Reina torna a parlare della sua esperienza al Milan, iniziata nell'estate 2018 e conclusa da pochi giorni con il ritorno in Premier League. Il 37enne portiere spagnolo, intervistato da Onda Cero, svela un retroscena sul suo approdo al club rossonero.

" Avevo firmato con il Milan perché Donnarumma doveva essere ceduto, ma poi alla fine rimase. Ho fatto del mio meglio anche per aiutare Gigio nella sua crescita. Il Milan è un po' in difficoltà, ma tornerà ai suoi livelli "

Con il Milan solo 13 presenze in un anno e mezzo

Accettare il Milan ha comportato per Reina, complice la permanenza in rossonero di Donnarumma, di diventare a tutti gli effetti il secondo portiere dei rossoneri: in un anno e mezzo ha collezionato solo 13 presenze, l'ultima lo scorso 5 ottobre nel successo per 2-1 sul Genoa a Marassi, una partita nella quale regalò il vantaggio ai rossoblù con una papera su tiro dalla distanza di Schone, ma si riscattò nei minuti di recupero parando il rigore del possibile 2-2 allo stesso Schone.