Reina: "Pioli uomo di calcio. Milan, ora dobbiamo riscattarci poi i conti si fanno a maggio"

A Milanello si continua a lavorare in vista del posticipo di domenica prossima contro il Lecce. I rossoneri, che non sono impegnati con le rispettive Nazionali sono già al lavoro con il nuovo allenatore Stefano Pioli, con la speranza di riscattarsi dopo un inizio di stagione non perfetto. Nelle ultime ore ha parlato Reina, decisivo nell’ultimo match con il rigore parato a Schöne per regalare al Milan una vittoria arrivata dopo 3 ko consecutivi. Obiettivi? Provare a vincere ogni partita, pensando a gara per gara. Poi i conti si faranno a maggio...

" Per noi è stato un inizio di stagione particolarmente difficile, però adesso che sono con la mia famiglia, penso solo a trascorrere una giornata rilassante che sicuramente mi aiuterà ad affrontare al meglio una nuova parte di stagione. Gli obiettivi? Vincere la nostra partita. Questo deve essere il nostro obiettivo ogni settimana, poi a maggio si faranno i conti. Siamo una squadra in crescita e vogliamo crescere e migliorare ogni partita. [Pepe Reina a Sky Sport] "

Da dove ripartire?

" Positività e tranquillità. Si deve lavorare, adesso abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo capire in fretta le sue idee così da essere al più presto pronti per affrontare le prossime partite. Pioli è un uomo di calcio che ha tantissima esperienza in Serie A, uno che conosce benissimo il calcio italiano. In tutti noi c’è la voglia di riscatto e di fare meglio da ora in avanti "

" Fino ad adesso non siamo stati all’altezza delle aspettative e speriamo di migliorare in fretta così da accontentare noi stessi per primi e ovviamente i tifosi. Se sono ottimista? Sì, sempre. La vita è degli ottimisti "