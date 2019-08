Ribery-Fiorentina, manca solo la firma! Luca Toni conferma: "L'ho sentito ed è carico"

Ribéry-Fiorentina, siamo ormai ai dettagli. Già trovato l’accordo con il giocatore sulla base di 4 milioni fissi più bonus in base a gol/assist del francese in Serie A. È già pronto l’areo privato che porterebbe Ribéry a Firenze entro domattina, con le visite mediche fissate per le 10:30 di mercoledì 21 agosto.

Serve solo mettere la firma al contratto, con tutte le clausole del caso accettate dall’entourage del francese, con Davide Lippi a monitorare la situazione in qualità di intermediario.

Intanto anche Luca Toni, ex compagno di squadra di Ribéry ai tempi del Bayern, conferma

" L’ho sentito ed è carico per questa nuova avventura. Ribery è un trascinatore e ha tanta voglia di incidere ancora "