Ribery, niente maxi squalifica: l'attaccante della Fiorentina salterà 3 giornate

Si temeva una pesante squalifica per l’attaccante della Fiorentina, che al termine della gara contro la Lazio aveva spintonato il sig. Matteo Passeri, assistente dell’arbitro Guida. Il francese si lamentava della condotta di gara del guardalinee, reo di non aver chiamato l’attenzione dell’arbitro per il fallo di Lukaku all’inizio dell’azione che ha portato la Lazio al gol vittoria con Immobile.

Per condotta violenta, da regolamento, si prendono dalle 4 giornate in su, ma evidentemente non è stata giudicata ‘violenta’ la doppia spinta di Ribery che è stato così squalificato per 3 turni. Il Giudice Sportivo, oltre a visionare le immagini del dopo partita, si è basato principalmente sul referto redatto dal sig. Marco Guida al termine della gara.

Sospiro di sollievo quindi per Vincenzo Montella che dovrà fare a meno di Ribery ‘solo’ per le gare contro Sassuolo, Parma, Cagliari. L’ex Bayern Monaco rienterà per la sfida contro l’Hellas Verona del prossimo 24 novembre al rientro dalla sosta.