Riccio: "Vittoria meritata", Ranieri: "Se sbagli con le big il dazio da pagare è alto"

Alla conferenza stampa post partita di Marassi, in cui il Napoli ha vinto per 4-2 con la Sampdoria, non si presenta il tecnico azzurro Gennaro Gattuso, per problemi familiari, al suo posto c'è il suo vice, Gigi Riccio, che trasmette la soddisfazione per il risultato:

" Penso che la vittoria sia meritata. L'abbiamo messa in discussione dopo il primo gol. Era la gara che ci aspettavamo di fare e dopo il 2-1 abbiamo perso un po' di equilibrio e questo ha fatto sì che la Samp prendesse fiducia e noi la perdessimo nel corso della gara. Non deve succedere, dobbiamo essere bravi a tenere botta dove è possibile e difenderci tenendo la palla il più possibile. I ragazzi hanno qualità e possono interpretare la gara con grandissimo dominio. Gli infortunati? Sono tutti al 100% e recuperati, chiaramente dopo un periodo di inattività non sempre li possiamo mettere in campo dal primo minuto ma hanno dato tutti grande disponibilità "

A proposito del recupero dallo svantaggio, gli chiedono quanto sia stato importante psicologicamente non mollare dopo il pareggio:

" Fondamentale. Ci sono momenti in cui bisogna soffrire e sacrificarsi. Il nostro percorso deve passare attraverso queste qualità. Il sacrificio, la comunicazione dei giocatori in campo fa sì che in certi momenti ti rende ancora più forte. Detto questo, la prima arma del Napoli è la qualità "

Dispiaciuto, invece, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri:

" Peccato, abbiamo fatto una partita gagliarda e volitiva ma quando sbaglia contro una grande squadra il dazio da pagare è alto. Complimenti a loro e complimenti a noi. Peccato che i cambi non ci hanno permesso di schermare Elmas. A Torino andremo con lo stesso spirito. Speravo che nel nostro fortino di fare punti, non ci siamo riusciti. Questa è una sconfitta che ci può stare ma c'è anche stata la prestazione della squadra. Andremo a Torino positivi sapendo che il Toro non è quello delle ultime prestazioni. Noi stiamo sempre con l'acqua sul filo delle labbra e quando ci abbassiamo anneghiamo "

A proposito dei cori contro il Napoli, la reazione è netta: