Rigore da tre punti di Petagna, la SPAL sbanca il Tardini e si rilancia in chiave salvezza

Tralasciando il grottesco sipario iniziale (lo descriviamo per filo e per segno qui) il campo ha detto che la SPAL di Gigi Di Biagio è viva e ha le carte in regola per lottare per conservare la categoria fino alla fine. Ancora una volta l'uomo della Provvidenza è Andrea Petagna: è lui a defibrillare la formazione ferrarese con il rigore decisivo che vale peraltro quota 11 in classifica cannonieri. Ottimo il supporto del jolly spallino Valoti, autentico incubo per la difesa ducale. Parma punito dall'imprecisione sottoporta oltre che dalle defaillance in zona difensiva: clamorosi quest'oggi gli errori sotto porta di Gervinho.

Il tabellino

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian (88' Siligardi), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman (73' Caprari), Kurtic; Kulusevski (82' Karamoh), Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa (in panchina Tarozzi)

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca (34' Felipe); Missiroli, Valdifiori, Murgia (90' Tunjov); Valoti, Petagna, Fares (62' Sala). All. Di Biagio

Arbitro: Pairetto

Gol: 71' rig. Petagna

Ammoniti: Gagliolo, Brugman; Felipe

La cronaca in 6 punti chiave

Minuto 17: GAGLIOLOOOOOOO!! Sinistro a fil di palo, ma che bella imbeccata di KURTIC dopo il dialogo con Gervinho! Azione stilosa dei ducali!

Minuto 60: CONTATTO IACOPONI-VALOTI: controllo del VAR e offside, in caso contrario sarebbe stato penalty pro SPAL. Millimetrico il fuorigioco del giocatore ferrarese!

Minuto 65: COSA SI DIVORA GERVINHO dopo l'errore di MISSIROLI!! Tutto solo, l'ivoriano sbuccia il sinistro davanti alla porta!! INCREDIBILE! Palla sopra la traversa

Minuto 67: RIGORE PER LA SPAL!!! Calcione di Bruno Alves a Valoti!! Pairetto assegna la massima punizione dopo aver rivisto l'azione al monitor.

Minuto 71: GOOOOL!! GOOOOL!! PETAGNA!!! 1-0 SPAL!!! Perfetta la conversione!

Minuto 83: BERISHA!! SI salva su inzuccata di Gervinho, troppo centrale!!

Il momento social

MVP

Andrea PETAGNA – Il gol ma anche tanto altro: enorme lavoro per i compagni, super impatto fisico e tecnico. Provvidenziale.

Fantacalcio

Promosso

Mattia VALOTI – Si procura il penalty e manda ai matti la difesa del Parma con i suoi inserimenti tra le linee difficilmente leggibili. Niente bonus, ma voto alto!

Bocciato

GERVINHO – Due colossali errori sotto porta macchiano indelebilmente la sua prestazione. Stavolta l'ivoriano tradisce, anche i suoi fantallenatori.