Riparte la Serie A? I medici: “Esami per giocatori e ritiri”. Venerdì incontro Gravina-Spadafora

La Serie A di calcio tornerà davvero in campo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno? Si riuscirà a completare il campionato in estate? Sono quesiti frequenti a cui al momento non c’è una risposta, l’Italia sta affrontando l’emergenza coronavirus ma la curva epidemica è in calo e i dati degli ultimi giorni sono confortanti: c’è la possibilità concreta che si possa tornare a giocare tra poco meno di due mesi, rigorosamente a porte chiuse, e cercare di terminare la stagione agonistica.

Naturalmente bisognerà osservare una serie di misure per evitare il contagio e ne ha parlato Gabriele Gravina, Presidente della Federcalcio, che ha avuto una riunione col Professor Paolo Zeppilli, Presidente della Commissione medica federale.

Durante l’incontro telematico si è definito un protocollo di garanzia per il mondo del calcio in merito alla ripresa dell’attività sportiva. Esami diagnostici per giocatori e arbitri che hanno avuto il coronavirus e ritiri in centri sportivi sanificati sono alcune delle precauzioni che il calcio dovrà prendere per ripartire in sicurezza. L’obiettivo è dunque ricominciare tra fine maggio e inizio giugno, venerdì ci sarà un aggiornamento tra lo stesso Gravina e Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport.