Parcheggiata la Nazionale oltre il Pozzo, il campionato riparte coi botti, tutti domani: Atalanta-Juventus e Torino-Inter (per tacere di Milan-Napoli). Un punto divide Maurizio Sarri da Antonio Conte. C’è stata la sosta, con il suo carico di variabili ambigue; ci sarà la Champions, con Madama già qualificata (Atletico o non Atletico: in casa, per giunta) e l’Inter a Praga, o la va o la spacca.

Dea e granata sono ostacoli tosti, i marines di Gian Piero Gasperini di più: anche se proprio il Toro li battè (sul “neutro” di Parma, però); anche se non attraversano uno scorcio felice (la miseria di un punto fra Cagliari e Sampdoria); e anche se, contro la Dinamo Zagabria a San Siro, non avranno alternative. Sarri ha perso Alex Sandro ma potrebbe recuperare Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Le squalifiche zavorrano i rivali: fuori Josip Ilicic e Ruslan Malinovskyj. Con Gasperini in panca, a Bergamo la Juventus di Massimiliano Allegri ha raccolto tre 2-2 consecutivi. E, a fine gennaio, venne cacciata addirittura dalla Coppa Italia (0-3).

L’Atalanta, per essere tale, non può che spingere l’avversario alle corde. Duvan Zapata scalpita, non meno di Luis Muriel. Fossi in Sarri, mi terrei buoni Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, con Aaron Ramsey trequartista e Douglas Costa martello di riserva. Ciò premesso, rinunciare al Cristiano dei quattro gol fra Lituania e Lussemburgo (!) non deve essere una pagliuzza. Il Marziano non gradì il cambio anti-Milan: dicono che si sia chiarito con il mister e i senatori. Sarà: il nodo resta delicato, decisivo. La scorsa stagione si alzò dalla panchina e, di testa, firmò il pari.

Video - Ronaldo: "Cambio col Milan? Nessuna polemica. Ho provato ad aiutare la Juve anche da infortunato" 01:25

La Juventus segna poco, e solo con la Spal ha vinto con due reti di scarto, mentre l’Atalanta vanta l’attacco più prolifico (30 gol). La Juventus, in compenso, ha la difesa più solida, l’Atalanta non esattamente: mi aspetto una partita molto fisica, da tripla, con Gasperini che la metterà sul ritmo e Sarri sul palleggio. Di solito, Madama si esalta con le grandi: e l’Atalanta - in Italia, almeno - lo è a pieno titolo.

Walter Mazzarri ed Antonio Conte si ritroveranno in panchina due anni dopo l'esperienza in Premier League, Getty ImagesGetty Images

Conte, lui, recupera Danilo D’Ambrosio e si coccola Stefano Sensi. La panchina corta, i problemi di copertura e gli infortuni, da Matteo Politano ad Alexis Sanchez, lo costringeranno a limare il turnover. Carta bianca a Romelu Lukaku e Lautaro, 14 gol in due. Il Toro è squadra strana. Non vinceva dal 26 settembre (2-1 al Milan), il poker di Brescia ha incerottato la crisi. Mancheranno, a Walter Mazzarri, sia Lyanco in difesa sia Iago Falque in attacco. La sicurezza è lo spirito guerriero di Andrea Belotti; il dubbio, l’atteggiamento complessivo che, spesso, trasforma un bicchier d’acqua in una tempesta. Dopo lo 0-4 con la Lazio, persino l’allenatore diventò materia di dibattito. Il braccino corto di Urbano Cairo ha frenato una crescita che la crisi di Milano avrebbe potuto accelerare.

La Champions, a Torino, coinvolge solo l’Inter. Un invito a osare, per i padroni di casa. Conte giocherà sapendo di Sarri che in teoria, ripeto, ha l’osso più duro. Vedo due pareggi con gol.

Il vostro parere e i vostri pronostici?