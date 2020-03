Ripresa allenamenti da lunedì 23, è scontro fra Lotito e Marotta: venerdì la decisione

E’ giusto riprendersi ad allenarsi già dall’inizio della prossima settimana mentre tutta Italia è invitata a stare a casa e a prolungare la quarantena per sconfiggere l’emergenza Coronavirus? E’ una delle questioni che in queste ore stanno infiammando una contesa in Serie A e in una particolare uno scontro fra due consiglieri federali e dirigenti di due club in lotta per lo scudetto: Claudio Lotito (presidente della Lazio) e Beppe Marotta (ad dell’Inter).

Le ragioni del contendere

La Lazio, come del resto altre squadre della massima serie (Cagliari, Napoli, Atalanta e Udinese; anche se queste ultime due sono attualmente in quarantena) spingono per una ripresa in tempi rapidi degli allenamenti. I biancolesti hanno già emanato una nota in cui hanno convocato giocatori e staff tecnico lunedì a Formello e lo stesso ha fatto anche il Cagliari nella giornata di ieri. Tali iniziative però non sono affatto piaciute a Beppe Marotta, “portavoce” di tutti quei club che vedono la ripartenza della Serie A ancora parecchio lontana e spingono perché siano trovate condizioni analoghe per tutti, per rispetto soprattutto di tutte quelle squadre che hanno loro tesserati positivi al Coronavirus.

Venerdì la decisione: via il 3 aprile ma...

L’ipotesi di accordo prevede la ripresa il 3-4 aprile per le squadre a ranghi completi, ma con la facoltà alle società delle Regioni colpite non da una vera emergenza come la Lombardia di aprire i loro centri tecnici a piccoli gruppi di calciatori (non più di 3-4 a turno). La linea della ripresa a inizio aprile trova d’accordo anche l’associazione dei medici italiani del calcio (Lamica), il tutto in attesa di capire se il Governo metterà un freno allo sport all’aperto...

Meno ferie in estate

Come già succede per la Formula 1 ad esempio, questi giorni senza allenamenti saranno contati dalle società come di ferie e a riguardo l’AIC non pare avere nulla da eccepire. Se la stagione finirà il 30 giugno o a luglio inoltrato, la pausa estiva sarebbe assai ridotta (15 giorni?), e poi inizierebbero i ritiri per preparare la stagione 2020-2021.