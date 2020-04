Ritiri blindati, allenamenti a piccoli gruppi e tamponi: il protocollo FIGC per la ripartenza

In attesa della ripartenza del calcio, la FIGC ha predisposto un protocollo indicando le misure da adottare: si tratta di disposizioni ancora in forma di bozza, destinate alle società di calcio. Il documento contiene una serie di misure che i club dovranno necessariamente osservare almeno nelle prime due settimane di allenamento, anche se rimane concreta la possibilità di estenderle anche alla terza settimana. Di seguito le principali norme alle quali qualsiasi società di calcio dovrà attenersi. Con una premessa: i ritiri delle squadre dovranno essere blindati, ovvero chiusi a qualsiasi contatto con l'esterno.

Sanificazione degli ambienti

Il persone sanitario di ciascuna squadra deve essere dotato di mascherine di vario tipo (a seconda delle esigenze) di altri dispositivi di protezione individuale come guanti e occhiali. Le società devono garantire la pulizia quotidiana, la sanificazione periodica e la ventilazione di tutti i locali comprese le aree comuni e di svago.

Esami e tamponi

I giocatori e lo staff tecnico dovranno sottoporsi a visite mediche comprensive di controllo della temperatura, tamponi e indagine sierologica tra le 96 e le 72 ore precedenti al primo allenamento. Sarà chiesto loro di compilare un questionario ad hoc nel quale precisare eventuali sintomi o contatti con persone risultate positive al Covid-19.

Zlatan IbrahimovicImago

Come saranno gli allenamenti

Nella prima settimana spazio alle sedute atletiche e di tecnica individuale. I giocatori dovranno dividersi in piccoli gruppi e restare a distanza di almeno 2 metri l'uno dall'altro. Questa distanza dovrà essere osservata anche in palestra, ragione per cui gli attrezzi e i macchinari dovranno essere disposti in modo da evitare contatti ravvicinati tra chi li utilizza (è previsto l'uso di guanti). A partire dalla seconda o terza settimana il programma degli allenamenti potrà prevedere esercizi specifici e partitelle. Se necessario è previsto l'utilizzo di mascherine protettive.

L'uso degli spogliatoi

Dovrà essere garantito il distanziamento dei calciatori di almeno 2 metri. Se non fosse possibile, l'ingresso andrà scaglionato. Nelle prime settimane le docce andranno fatte nelle singole camere.

Gabriele Gravina - 2019 Under 21 Euro - ImagoImago

Sala riunioni

Andranno evitate le riunioni interne se non indispensabili: in ogni caso andrà garantita la distanza tra una persona e l'altra di almeno 2 metri e sarà preferibile organizzarle in spazi aperti o ben ventilati. Naturalmente andranno privilegiate in ogni modo le riunioni per via telematica (ad esempio la videoconferenza).

Sala ristorante

Anche qui la distanza minima tra una persona e l'altra dovrà essere di almeno 2 metri. I pasti saranno serviti esclusivamente in modalità self-service in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto con il personale impiegato nel ristorante. Prima di accedere alla sala sarà obbligatorio lavarsi le mani. Il personale dovrà necessariamente indossare guanti e mascherina. Le società che non dispongono di una mensa interna o di un proprio centro sportivo dovranno individuare un albergo che dovrà essere utilizzato in via esclusiva. Vietate, soprattutto nella prima settimana, le attività ricreative nei bar e nelle sale giochi.

In caso di nuovi positivi

Se una persona presente all'interno della sede di allenamento dovesse manifestare sintomi accostabili al Covid-19, dovrà essere isolata in una stanza bene areata alla quale potranno accedere solo gli addetti al soccorso aziendale fino all'arrivo del personale di pronto intervento pubblico 112. Se la positività dovesse essere confermata, il resto della squadra dovrà essere isolato con sorveglianza attiva, gli allenamenti di gruppo verranno sospesi fino alla ripetizione dei test molecolari e sierologici che attestino la negatività.