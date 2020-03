Rivaldo boccia Lautaro Martinez: "Per adesso non è da Barcellona, riprenderei Neymar"

Non è la prima volta che Rivaldo interviene a gamba tesa sul Barcellona. Il brasiliano, sentito diverse volte negli ultimi mesi da AS, se la prende con l'idea del Barça di andare a prendere a tutti i costi Lautaro Martinez per la prossima stagione. “È sicuramente un buon giocatore” dice l'ex fantasista dei catalani, ma è ancora giovane, e alla squadra di Quique Setién serve altro per tornare a vincere. Un esempio? Riportare a casa Neymar...

" Lautaro non sarebbe una soluzione. Neymar è sempre la mia priorità per rafforzare Barcellona. Lautaro Martinez ha solo 22 anni, deve ancora crescere e acquisire esperienza. Per adesso è un buon giocatore che potrebbe diventare un grande calciatore in un futuro. Credo che il Barcellona debba concentrarsi soprattutto sul riportare Neymar a casa. Ha 28 anni e ha ancora molto da dare. Sarebbe una grande mossa, conosce il club e ha una personalità che gli consente di fare la differenza senza temere di condividere le luci della ribalta con Messi. E immagino che anche Leo sarebbe contento di riaverlo "

Ho sentito Ronaldinho dopo l'arresto?

" Non l’ho più sentito da quando è stato arrestato in Paraguay. Posso solo incoraggiarlo e augurargli che tutto possa chiudersi per il meglio. Deve essere molto fastidioso trascorrere il tuo compleanno detenuto in un Paese straniero. Ma sono convinto che quando tutto ciò finirà, Ronaldinho uscirà rafforzato "

Un aneddoto su quel gol di Ronaldinho all'Inghilterra nel Mondiale 2002

" Dopo la partita gli chiesi come gli fosse venuto in mente. E mi rispose che aveva studiato Seaman e che sapeva di avere la tendenza a fare due passi avanti sui calci piazzati. Quindi ha cercato di sorprenderlo… E infatti lo ha sorpreso "