Rivaldo se la prende con la Nazionale brasiliana: "Non si può dare la maglia n° 10 a Paquetà"

Grandi polemiche in Brasile. Perdere contro l’Argentina fa sempre male e in più c’è stato il caso Messi che durante la partita ha zittito, con un segno molto eloquente, il ct Tite. Poi è spuntato Rivaldo, ex giocatore della Seleção, che se l’è presa con tutto lo staff tecnico della Nazionale brasiliana. Il perché? Per aver dato la maglia n° 10 a Paquetá.

"La maglia n° 10 è rispettata in tutto il mondo, non puoi toglierla all’intervallo"

" Ho visto la partita tra Brasile e Argentina ed è stato molto triste vedere cosa è successo con la maglia numero 10. Hanno dato la maglia a Paquetá... La 10 del Brasile è una maglia rispettata in tutto il mondo, non è pensata per restare in panchina né tanto meno per uscire all'intervallo, perché è la maglia che tutto il mondo conosce. Una maglia indossata e onorata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar... "

Non è una bocciatura per Paquetá, dice Rivaldo, ma non si poteva dare a lui questa maglia. Paquetá è giovane e ha futuro in questo Nazionale, ma non lo si doveva bruciare, soprattutto in una partita come Argentina-Brasile.

" Non bisogna prendersela con Paquetá, ma con lo staff tecnico, con chi ha preso la decisione, perché conoscono il peso di questa maglia e ora rischiano di bruciare un ragazzo di 22 anni che può avere un grande futuro con la Nazionale brasiliana. Il ct sta facendo bene a proteggere Rodrygo, che sta facendo buone prestazioni con il Real Madrid, e per questa partita avrebbe potuto proteggere anche Paquetá evitandogli di indossare la 10. Sappiamo tutti che tra Brasile e Argentina non potrà mai esserci una partita amichevole "