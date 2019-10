Rizzoli: "Arbitri? Male le prime giornate, ma ora abbiamo trovato la strada giusta"

" Il Var non cancella gli errori al 100% perché c'è sempre il fattore umano, ma anche la tecnologia può avere dei problemi come successo a Genova (Genoa-Atalanta, ndr) con due telecamere che sono rimaste escluse dal check su un rigore "

Lo ha detto Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, in un'intervista a Sky Sport. "Per fortuna i problemi sono stati quasi nulli, ma lavoriamo perché non capitino e perché si possa rimediare", ha spiegato. "Miglioreremo da tutti i punti di vista, sia umano che tecnologico. La strada è quella dei Var specializzati? Diciamo che continueremo ad avere un misto di Var specializzati e di arbitri che faranno anche i Var, ci sarà il giusto equilibrio", ha aggiunto l'ex fischietto.

" Che voto dò agli arbitri dopo le prime sette giornate di campionato? Divido il voto in due parti: nelle prime due-tre giornate sotto la sufficienza, anche perché ci sono stati tanti cambiamenti regolamentari ed era normale qualche difficoltà iniziale, poi ci siamo ripresi e abbiamo trovato la strada giusta e le giuste linee interpretative "

Ha dichiarato Nicola Rizzoli. "Ad oggi gli interventi Var sono stati quasi uno ogni due partite, che è di più rispetto alla passata stagione: anche in questo caso è il dazio che abbiamo pagato al cambiamento regolamentare", ha proseguito l'ex fischietto. "L'obiettivo è arbitrare meglio in campo per avere meno bisogno del Var. Fino ad ora abbiamo commesso 6 errori, che sono molti, anche se siamo comunque all'1,3% di errori sul totale delle decisioni prese che è una percentuale comunque significativa. Ma soprattutto 3 di questi 6 dovevamo evitarli". Sugli errori "non ci siamo mai nascosti, li riconosciamo e li ammettiamo anzi credo che sia giusto riconoscerli per lavorarci sopra e non ripeterli", ha sottolineato Rizzoli. Rizzoli si è poi soffermato sul sempre discusso fallo di mano:

" Farà sempre discutere. Le nuove regole hanno portato oggettività solo sulle mani-braccia tenute al di sopra delle spalle, ma per il resto rimane l'interpretazione che dipende dalla dinamica del gesto e dell'azione, che è la cosa più importante. Quando si parla di tocco tra braccio e pallone è la dinamica e l'attitudine che fa la differenza "

Ha chiarito il designatore. "Se la mia attitudine è quella di creare un ostacolo a un tiro o a un cross e le braccia sono staccate dal corpo tendenzialmente sarà punibile, se la mia attitudine è di giocare il pallone o è un compagno che lo gioca (attenzione, lo gioca, non lo devia) allora è diverso". Capitolo fuorigioco: "Ormai riusciamo a valutare davvero i centimetri, non abbiamo più errori sul fuorigioco in situazioni da Var, siamo contenti. La tecnologia sta facendo passi da gigante, ma gli assitenti serviranno sempre - ha assicurato - l'arbitro da solo ha meno possibilità di controllo, magari collaboreranno molto di più su situazioni tecniche e saranno più liberi sulle situazioni geografiche di fuorigioco. Un domani non saranno più gli uomini a dover scegliere il frame corretto e valutare il fuorigioco, oggi però è ancora presto, il margine di errore è ancora ampio.