Rizzoli: "Orgogliosi della nuova sala VAR, sarà come avere una Ferrari"

" Siamo orgogliosi della nuova sala VAR, un progetto ambizioso perchè sarà importante per la crescita di tutto il mondo arbitrale. Il centro si articolerà su una superfice di oltre 1000 metri quadrati, 12 postazioni con potenzialità maggiori e personale dedicato solo al controllo del fuorigioco e di altre dinamiche di gioco. Sarà una sala polifunzionale tutta dedicata al VAR "

Così Nicola Rizzoli, designatore della CAN A, presentando la nuova sala VAR del Centro tecnico Federale di Coverciano.

" In futuro proveremo a lavorare per migliorare questa tecnologia, avendo a disposizione una Ferrari che la federazione sta cercando di costruire "

Nicchi e la VAR in Serie B

"Siamo contenti di presentare ancora una volta la squadra arbitrale della Serie A, capitanata da Nicola Rizzoli, e quella di Serie B, guidata da Emidio Morganti. Stiamo lavorando forte, ci sono grandi aspettative perchè il nostro calcio sta riemergendo in modo evidente. I nostri arbitri sono pronti". Così Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, nel corso della tradizionale conferenza stampa in vista dell'inizio del campionato. "Ieri si è tenuta una riunione importante con il settore tecnico capitanato da Alfredo Trentalange, con Pierluigi Collina (FIFA) e Roberto Rosetti (UEFA), dove abbiamo messo a punto la divulgazione della circolare numero 1, molto corposa", ha aggiunto Nicchi. Grande attenzione come sempre alla tecnologia, con il VAR che da quest'anno sarà utilizzato in via sperimentale anche in Serie B. "Sul VAR siamo pronti, ci stiamo lavorando molto e speriamo di poter dare il nostro contributo anche alla Serie B. Poi se ci saranno le strutture, dal girone di ritorno ci sarà la VAR non più offline", ha dichiarato Nicchi rivolgendosi al presidente della Lega B Mauro Balata seduto al suo fianco. "Sarà importante anche la futura organizzazione di una centrale VAR a Coverciano, ci stiamo lavorando", ha concluso Nicchi.