In sordina, quando mancano ormai pochissimi giorni alla conclusione della finestra invernale di mercato, anche la Roma entra ufficialmente in scena: in attesa di Carles Perez, il club giallorosso annuncia l'arrivo dall'Atalanta di un altro giovanissimo come Roger Ibañez, ventunenne difensore brasiliano che, nel suo primo anno in Serie A, ha collezionato appena una presenza.

Il comunicato della Roma

" L’AS Roma è lieta di annunciare che Roger Ibanez da Silva è un nuovo calciatore giallorosso. Il difensore brasiliano arriva a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, dall’Atalanta BC. "

" L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e il pagamento del 10% del prezzo di cessione eventualmente conseguito in caso di futuro trasferimento del calciatore definito prima del 30 giugno 2024. "

" Qualora il calciatore non sia ceduto entro il 30 giugno 2024 è previsto il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo pari a 1 milione di euro e di un importo pari al 10% dell’eventuale prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivo fisso e variabile "

Le prime parole di Ibañez

" Sono davvero felice di essere qui. La Roma ha tutto quello che voglio, il nome e una grande squadra. Sono certo che mi troverò bene "

In campo solo pochi minuti in un anno

Per la Roma si tratta più di un investimento per il futuro che per il presente. Ibañez ha dimostrato nei suoi primi 12 mesi italiani (è arrivato all'Atalanta dal Fluminense a gennaio di un anno fa) di non essere ancora pienamente pronto. Tanto da non aver convinto Gian Piero Gasperini, che nello scorso campionato gli ha concesso solo qualche minuto e nell'attuale stagione non lo ha mai impiegato. Nella rosa di Fonseca, Ibañez ricoprirà il ruolo di seconda scelta dei titolari Mancini e Smalling, ma anche di Fazio. In attesa di capire cosa accadrà con Cetin e Juan Jesus, possibili partenti in extremis.