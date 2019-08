Roma, 2 mesi di stop per Perotti: l'argentino ko per una lesione muscolare

Arrivano brutte notizie per la Roma dall'infermeria. Diego Perotti, che ha saltato per infortunio il match pareggiato 3-3 contro il Genoa all'Olimpico, si è sottoposto a una serie di accertamenti medici che hanno evidenziato una "lesione miotendinea al retto femorale sinistro", come comunica in una nota ufficiale la società giallorossa. "I tempi di recupero - si legge - sono stimati tra i 45 e i 60 giorni". Un inconveniente non da poco per Paulo Fonseca che vedeva in Perotti una pedina preziosa a livello tattico: durante la preparazione estiva Fonseca lo ha schierato largo a sinistra nei 3 alle spalle dell'unica punta Edin Dzeko. L'assenza di Perotti costringerà quindi il tecnico portoghese a rivedere alcune sue scelta: contro il Genoa è toccato a Justin Kluivert prendere il posto dell'argentino, resta da capire se si ricorrerà a questa opzione anche in occasione del derby contro la Lazio in programma domenica prossima.

Video - Roma 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio 00:58