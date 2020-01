Roma, arriva un altro rinnovo: Cristante ha firmato fino al 2024

Dopo Kolarov, la Roma piazza un altro rinnovo in questi giorni, mettendo nero su bianco il nuovo contratto di Bryan Cristante che ha prolungato fino al 2024. L’ex centrocampista del Milan era arrivato a Roma nell’estate del 2018 e da allora ha collezionato 5 reti e 4 assist in 54 presenze in tutte le competizioni.

" Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora, mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati. [Bryan Cristante dopo il rinnovo] "

Felicissimo il ds Petrachi dopo essere riuscito a far firmare il rinnovo a uno dei giovani più interessanti...

" Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma. Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano "