La più bella Atalanta di questo primo scorcio di stagione sbanca l'Olimpico battendo 2-0 la Roma: la squadra di Gasperini gioca una ripresa da applausi, sblocca il risultato al 71' grazie a una zampata di Duvan Zapata e chiude i conti al 90' con De Roon su papera di Pau Lopez. Successo meritato quello della squadra bergamasca che impone il proprio gioco nella ripresa tagliando le gambe a una Roma che dura un'ora e poi si spegne, forse piegata anche da un calo fisico. I giallorossi possono comunque recriminare per due grosse occasioni fallite sullo 0-0 da Dzeko e Zaniolo: e Fonseca deve fare i conti con la prima sconfitta della sua gestione. L'Atalanta prosegue la sua striscia positiva in casa della Roma dove non perde dal 2014.

Il tabellino

Roma-Atalanta 0-2

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (56' Juan Jesus), Smalling, Fazio (75' Kalinic), Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Pellegrini, Zaniolo (65' Mkhitaryan); Dzeko. All.: Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi (79' Gosens); Ilicic (60' Zapata), Gomez (88' Pasalic). All.: Gasperini.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Gol: 71' Zapata (A), 90' De Roon (A).

Assist: Freuler (A, 0-1), Pasalic (A, 2-0).

Ammoniti: Zaniolo, Juan Jesus (R), Kjaer (A).

Note - Recupero 2'+3'.

La cronaca in 8 momenti chiave

29' SMALLING VICINO AL GOL! Corner dalla destra di Pellegrini, Gollini sbaglia l'uscita e sul secondo palo Smalling salta più in alto di tutti ma spedisce a lato di testa.

32' GOLLINI MIRACOLOSO! Spinazzola apre per Dzeko, tutto solo sul vertice sinistro dell'area di rigore: il bosniaco avanza, calcia con il destro ma trova l'opposizione di uno splendido Gollini che si salva in uscita con la mano sinistra.

59' ZANIOLO A UN PASSO DAL GOL! Strepitosa accelerazione sulla destra, Palomino va a vuoto: Zaniolo entra in area, evita Gollini in uscita e calcia col sinistro ma viene contrato da Toloi. C'era Dzeko tutto solo: che chance per la Roma!

70' PALOMINO PERICOLOSISSIMO! Cross dalla sinistra di Gomez a centro area dove Palomino stacca indisturbato, colpisce di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

71' GOL DELL'ATALANTA! ZAPATA! Erroraccio in disimpegno di Vereout che sulla trequarti serve Gomez. Palla lunga dell'argentino per Freuler, tocco per Zapata che col sinistro trafigge Pau Lopez con un gran tiro sotto la traversa.

78' GOLLINI SU KALINIC! Dzeko controlla un pallone complicato in area, c'è un rimpallo e il pallone arriva sul sinistro di Kalinic che spara a due passi da Gollini, strepitoso a chiudere lo specchio al croato con il corpo.

87' PALO DI ZAPATA! Gomez lancia sulla destra Hateboer che si beve Juan Jesus, palla per l'accorrente Zapata che spara col destro dal limite dell'area piccola e colpisce il palo esterno.

90' GOL DI DE ROON! 2-0 ATALANTA! Punizione dalla destra di Freuler, uscita a vuoto di Pau Lopez che viene anticipato di testa da Pasalic. Palla a De Roon che a porta vuota insacca di testa.