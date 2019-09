Roma-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Mancini

Indisponibili: Perotti, Ünder, Zappacosta

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Statistiche Opta

L'Atalanta ha perso solo una delle ultime nove sfide di campionato contro la Roma (3V, 5N) dopo aver trovato la sconfitta in sette delle precedenti nove (1V, 1N).

La Roma non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite contro l'Atalanta all'Olimpico in Serie A (3N, 2P), nelle otto precedenti i giallorossi avevano sempre trovato il successo.

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei trasferte nel Lazio in Serie A: 12 punti, frutto di tre vittorie e tre pareggi, uno in più di quelli ottenuti nelle precedenti 22 partite in questa regione.

La Roma ha segnato in tutte le ultime 16 partite casalinghe in Serie A, la striscia più lunga per i giallorossi da settembre 2017 (34).

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte in Serie A, grazie a sei vittorie e due pareggi: al momento i bergamaschi hanno eguagliato la propria miglior striscia di imbattibilità esterna nella massima serie, risalente al 1992.

Sette delle 10 reti della Roma in questo campionato sono state segnate nel corso della prima frazione di gioco: una media di 1.8 gol a incontro, meno solo di Manchester City (2.2) e Liverpool (2.0) nei cinque maggiori campionati europei 2019/20.

Aleksandar Kolarov (tre reti e un assist in A nel 2019/20) può diventare il terzo giocatore della Roma negli ultimi 15 campionati a prendere parte attiva ad un gol in ciascuna delle prime cinque presenze stagionali in Serie A, dopo Pablo Daniel Osvaldo (nel 2012/13) e Francesco Totti (nel 2013/14).

L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato quattro reti nelle ultime cinque gare di Serie A contro l’Atalanta, dopo essere rimasto a secco di gol nelle precedenti tre: a nessuna squadra ha realizzato più reti nella competizione da inizio 2017.

La Roma è la vittima preferita in Serie A dell’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel: sei reti messe a segno con tre maglie diverse, compresa la sua prima doppietta nella competizione (aprile 2012 con il Lecce).

Gian Piero Gasperini ha perso ben 12 delle 21 sfide di Serie A da allenatore contro la Roma, contro nessuna avversaria ha fatto peggio (12 sconfitte anche contro la Juventus) – tuttavia sulla panchina dell’Atalanta ha perso solo uno dei sei match contro i giallorossi nella competizione (2V, 3N).