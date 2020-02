L'Olimpico, per una sera, si tinge di rosso e blu. Il Bologna è magnifico, la Roma non c'è. La formazione di Mihajlovic – presente in panchina dopo essere uscito dall'ospedale in mattinata – conquista la terza vittoria di fila, imponendosi per 3-2 e balzando momentaneamente al sesto posto della classifica, in piena Europa League. Da giocare c'è tutto il resto del ventitreesimo turno, ma intanto è un bel vedere, altroché. Così come è un bel vedere il gioco espresso da Palacio e compagni, dominatori per lunghi tratti dell'incontro prima di una fisiologica sofferenza finale, con la Roma peraltro ridotta in 10 uomini per il rosso a Cristante. Protagonista assoluto del match: Musa Barrow. Un assist vincente per Orsolini e un gol più bello dell'altro per il gambiano. Inutili, invece, l'autorete di Denswil e il colpo di testa di Mkhitaryan per i giallorossi. Per Fonseca è il secondo ko di fila, il terzo nelle ultime 4 uscite tra Serie A e Coppa Italia. La crisi è ufficialmente aperta.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (61' Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79' Kalinic); Under (57' Carles Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Svanberg (73' Dominguez), Schouten; Orsolini (83' Skov Olsen), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Gol: 16' Orsolini (B), 22' aut. Denswil (R), 26' Barrow (B), 51' Barrow (B), 72' Mkhitaryan (R)

Assist: Barrow (B, 0-1), Bruno Peres (R, 2-3)

Ammoniti: Svanberg, Schouten, Santon, Bani, Bruno Peres, Skorupski

Note: espulso Cristante all'80'

La cronaca in 9 momenti chiave

16' – GOL DEL BOLOGNA. Barrow cerca in area Palacio e la palla arriva a Orsolini, che davanti a Pau Lopez non perdona. Settimo gol per l'ex ascolano. 0-1.

20' – Sempre Barrow dal fondo, Smalling respinge ancora male e Svanberg calcia alto da ottima posizione. Bologna vicinissimo all'immediato raddoppio.

22' – GOL DELLA ROMA. Il solito Kolarov fa partire un centro mortale che Denswil, in maniera sciagurata, appoggia nella propria porta nel tentativo di anticipare Under. Subito 1-1.

26' – GOL DEL BOLOGNA. Azione personale di Barrow, che in area rientra da sinistra al centro e fa partire un destro che, grazie anche a una deviazione di Santon, muore sotto l'incrocio opposto.

34' – Stupenda azione corale conclusa da un destro a giro di Svanberg che sfiora l'incrocio. Altra palla gol enorme per il Bologna.

51' – GOL DEL BOLOGNA. Gol strepitoso di Barrow, che punta e salta nettamente Mancini, entra in area da sinistra e fulmina nuovamente Pau Lopez con l'interno del destro. 1-3.

72' – GOL DELLA ROMA. Bruno Peres al cross per Mkhitaryan, che sul primo palo anticipa Danilo e di testa supera Skorupski. 2-3 e partita riaperta.

80' – Espulso Cristante: anticipo forse col piede a martello su Orsolini e Guida, appostato a due passi, estrae il rosso diretto.

92' – Un grande Skorupski respinge per due volte un doppio tentativo mancino di Dzeko. Roma vicinissima al 3-3 in extremis.

MVP

Barrow. Il protagonista assoluto del match. Un assist vincente per Orsolini e due gol uno più bello dell'altro fanno gongolare il Bologna, autore di un investimento pesante a gennaio. Prestazione lussuosa.

Fantacalcio

Promosso – Orsolini. Un altro gol, il settimo di una stagione eccellente. Oltre alle solite giocate che fanno impazzire chi ha la sventura di doverlo marcare.

Bocciato – Cristante. Regia lenta, filtro mediocre, pochissimi spunti degni di nota. E, per completare la serataccia, l'espulsione diretta che lascia la Roma in 10 nel finale.

Il momento social del match

Le pagelle

