Roma-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara

Squalificati: Pellegrini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander

Squalificati: Poli

Statistiche Opta

Nel girone di ritorno di Serie A la Roma ha perso solo una delle ultime 22 partite con il Bologna (13V, 8N) ed è imbattuta nelle ultime 11 (6V, 5N).

La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più partite in Serie A: ai 49 successi rossoblù si aggiungono 43 pareggi e 51 vittorie giallorosse.

Solo una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato per la Roma (1N, 3P), che aveva vinto quattro delle precedenti cinque gare nella competizione (1N).

La Roma ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite casalinghe di campionato, dopo quattro successi consecutivi - i giallorossi non arrivano a quattro gare interne di fila senza successi addirittura dal 2015.

Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi di fila da marzo 2019.

Tre successi nelle ultime quattro trasferte di campionato per il Bologna (1P), che nel parziale ha vinto tante volte quante nelle precedenti 36 gare esterne.

La Roma è la squadra che ha subito meno conclusioni in questo campionato (245): sono ben 44 i tiri di differenza con il Bologna (299), che portano tuttavia a una differenza di soli tre Expected Goals contro (28 Roma, 31 Bologna).

Sono otto i gol su corner per il Bologna in questo campionato, più di ogni altra squadra; inoltre solo Inter (zero) e Roma (uno) hanno fatto meglio dei rossoblù (due) in quanto a reti subite da calcio d’angolo.

Edin Dzeko ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A, ma tutti al Renato Dall’Ara - l’attaccante della Roma è infatti rimasto a secco in quattro sfide di campionato contro i rossoblu disputate all’Olimpico.

Rodrigo Palacio ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la Roma, nell’agosto 2009 con la maglia del Genoa - l’attaccante del Bologna ha realizzato ai giallorossi tre reti in campionato, inclusa la doppietta del febbraio 2011 che diede il via alla storica rimonta del Genoa, dallo 0-3 al 4-3 finale.