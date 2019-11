La Roma vince e convince 3-0 contro un Brescia credibile per la massima serie solo nei primi 45'. A un primo tempo quasi soporifero, i giallorossi rispondono con un'autentica sfuriata nella ripresa: vanno a segno i centrali difensivi Smalling (che confeziona anche due assist) e Mancini, più Dzeko. Il difensore inglese su colpo di testa deviato da Cistana sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Pellegrini, l'ex Atalanta con una girata morbida d'antologia su sponda aerea dello stesso Smalling, che al 67' assiste il bosniaco, abile a insaccare a sottoporta per il definitivo 3-0. La band di Fonseca ritrova momentaneamente il quarto posto a 25 punti in attesa di Lecce-Cagliari. Il Brescia resta ancorato a fondo classifica.

Roma-Brescia, Serie A 2019-2020: Aleksandar Kolarov (Roma) contrastato da Stefano Sabelli (Brescia) (Getty Images)Getty Images

Il tabellino

ROMA-BRESCIA 3-0

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (77' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini (72' Ünder), Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Ndoj (62' Zmrhal), Tonali, Bisoli (85' Morosini); Rômulo; Donnarumma, Torregrossa (70' Ayé). All.: Grosso.​

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi.

Gol: 49' Smalling (R), 57' Mancini (R), 67' Dzeko (R).

Assist: Pellegrini (R, 1-0), Smalling (R, 2-0), Smalling (R, 3-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Rômulo, Zaniolo.

La cronaca della partita in 16 momenti chiave

19' - PALLA MORBIDA DI MARTELLA PER DONNARUMMA! Mancini manca l'intervento ma l'attaccante del Brescia riesce solamente a toccare il pallone, che termina tra le braccia di Pau Lopez.

19' - JORONEN! Il portiere finlandese del Brescia manaccia un bel tiro-cross di Florenzi. Poi, dopo un tiro respinto di Pellegrini, Kluivert calcia malissimo da ottima posizione.

31' - BEL DIAGONALE DI PELLEGRINI Tutto nasce dal corner dalla sinistra di Kolarov: palla rasoterra che fa la barba al palo.

34' - POTENTE DESTRO DA FUORI DI NDOJ! Pau Lopez costretto alla respinta con la mano di richiamo: ottimo tentativo del Brescia.

34' - KOLAROV DALLA SPONDA OPPOSTA! Mancino potente che incontra la deviazione scivolata di Bisoli: palla sull'esterno della rete.

44' - DONNARUMMA! Colpo di tetsa sottoporta sul calcio d'angolo di Tonali da parte dell'attaccante delle rondinelle: palla out di poco.

49' - GOL DELLA ROMA CON SMALLING! Colpo di testa vincente con palla che schizza sul ginocchio di Cistana e inganna Joronen sugli sviluppi di un cross dalla bandierina di Pellegrini: 1-0!

57' GOL DELLA ROMA CON MANCINI! Sponda aerea in area avversaria da parte del compagno di reparto Smalling: l'ex Atalanta gira di prima intenzione, col destro, il pallone sotto l'incrocio dei pali. Una rete eccezionale della Roma, avanti 2-0!

59' - MANCINI IN VERTICALE PER DZEKO! Destro in velocità del bosniaco con Joronen che alza il pallone in calcio d'angolo.

63' - GOL ANNULLATO ALLA ROMA CON ZANIOLO! Tap in vincente sulla respinta di Joronen alla conclusione di Kolarov. La VAR, però, invalida per via di un pallone controllato in precedenza da Pellegrini al di fuori della linea laterale.

67' - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Quasi una fotocopia del primo gol: corner di Pellegrini, colpo di testa di Smalling e conclusione ravvicinata dell'attaccante bosniaco, che beneficia di un ritardo abissale di Torregrossa nel salire per il fuorigioco: 3-0!

80' - SUPER PARATA DI JORONEN, che toglie dall'incrocio dei pali una splendida girata in area di Dzeko.

81' - GOL ANNULLATO A DZEKO! Conclusione vincente, alle spalle di Joronen, giunta però in posizione di offside.

87' - GOL ANNULLATO AD AYE! Deviazione a porta vuota su cross dalla mancina ma dopo un controllo avvenuto col braccio da parte del franco-beninese entrato al 70' al posto di Torregrossa.

89' - ÜNDER! Bellissimo sinistro a giro dal limite: palla che sfiora la traversa.

90' - ÜNO-DUE IN AREA DZEKO-KOLAROV! Il terzino serbo non riesce ad insaccare a porta quasi sguarnita.

Seguono aggiornamenti...