Niente da fare: la Roma proprio non riesce a trovare continuità in campionato. Dopo il colpo esterno di Lecce, i giallorossi vengono fermati sull'1-1 all'Olimpico da un Cagliari che, alla fine, torna a casa con il punticino tanto desiderato. Merito soprattutto delle parate dell'ex Olsen, la cui rivincita è tremenda, e del gol che l'arbitro Massa annulla proprio al 90' a Kalinic, reo di aver spinto Pisacane addosso al portiere prima di appoggiare in rete a porta vuota. Meglio prepararsi a inevitabili polemiche dalla sponda giallorossa del Tevere. La Roma conferma dunque di mancare della giusta continuità di risultati per poter ambire ai primi posti della classifica, mentre il Cagliari rientra in Sardegna con un punto d'oro. Zitta zitta, dopo le due sconfitte interne iniziali la formazione di Maran non ha più perso.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (80' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (31' Antonucci, 74' Kalinic); Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini (80' Mattiello); Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan (75' Ionita); João Pedro, Simeone (59' Castro). All. Maran

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Gol: 26' rig. João Pedro (C), 31' aut. Ceppitelli (R)

Ammoniti: Ceppitelli, Cigarini, Simeone, Kolarov, Lu. Pellegrini

La cronaca in 11 momenti chiave

8' – Zaniolo si gira da pochi passi e calcia col sinistro, trovando un gran riflesso in angolo di Olsen.

9' – Di nuovo Olsen si distende per parare in due tempi una conclusione da fuori di Diawara.

26' – GOL DEL CAGLIARI. Braccio largo in area di Mancini e, dopo aver rivisto il replay, Massa assegna il rigore ai sardi: dal dischetto João Pedro non sbaglia.

31' – Diawara è costretto al cambio per un infortunio apparentemente serio al ginocchio sinistro: dentro Antonucci al suo posto.

31' – GOL DELLA ROMA. Kluivert fugge sul fondo e centra, Ceppitelli anticipa tutti ma devia imparabilmente alle spalle di Olsen. 1-1.

L'esultanza della Roma col CagliariGetty Images

47' pt - Kolarov lancia Antonucci che crossa per Zaniolo, sponda per Dzeko e, infine, piazzato ravvicinato dello stesso Antonucci che Pisacane e Olsen mettono in angolo.

49' pt – Simeone vicinissimo al gol: Nandez tocca dentro per il Cholito, il cui destro davanti alla porta viene sporcato in angolo da Spinazzola.

54' – Angolo di Kolarov, la palla arriva sul secondo palo dove Zaniolo, di controbalzo, manca di pochissimo la porta.

77' – Spizzata di Cristante da una punizione di Kolarov e palla che termina a pochi centimetri dal secondo palo.

83' – Olsen ancora decisivo: ennesimo riflesso del portiere svedese su un tiro da terra di Zaniolo.

90 – Gol annullato alla Roma: Kalinic segna a porta vuota, ma dopo vari minuti Massa annulla per una spinta a Pisacane, che ha fatto finire il centrale sardo addosso a Olsen.

MVP

Olsen. Ex poco rimpianto, considerata la disastrosa stagione vissuta a Roma, si prende una rivincita coi fiocchi: con le sue parate frena più di un tentativo giallorosso, consegnando al Cagliari un punto d'oro.

Fantacalcio

Promosso – João Pedro. Freddissimo nel superare Pau Lopez dal dischetto. È sempre lui l'anima offensiva del Cagliari.

Bocciato – Ceppitelli. Inizia male, con un'ammonizione per un fallo abbastanza ingenuo su Dzeko, e prosegue peggio: l'autorete del pareggio giallorosso è da Mai Dire Gol.

Il momento social del match

"Non sarai mai un avversario", recitava uno striscione nella Curva Sud dedicato a Radja Nainggolan. E anche sui social i tifosi della Roma dimostrano di non aver dimenticato il Ninja...