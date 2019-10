Roma-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pastore, Spinazzola; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Mkhitaryan, Zappacosta, Under, Perotti, Cetin, Pellegrini.

Squalificati: -

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Faragò, Cragno, Pavoletti.

Squalificati: -

Statistiche Opta

La Roma è imbattuta da 10 sfide di Serie A contro il Cagliari (7V, 3N) - l'ultimo successo sardo risale al febbraio 2013 (4-2 sotto la gestione Ivo Pulga).

L'ultimo gol del Cagliari all'Olimpico contro la Roma in Serie A risale al febbraio 2013: da allora i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata per cinque gare di fila.

In tutte le ultime otto stagioni in cui la Roma ha vinto almeno tre delle prime sei partite di Serie A, ha terminato la stagione nelle prime tre posizioni.

La Roma ha perso l’ultima partita interna di Serie A, dopo una serie di cinque successi e due pareggi nelle precedenti sette gare casalinghe.

Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A (3V, 1N), striscia più lunga da dicembre 2018 per i rossoblù: i sardi non fanno meglio dal 2014 quando arrivarono a quota sette.

Per la prima volta dal 2013 il Cagliari ha vinto due trasferte di Serie A consecutive e non arriva a quota tre dal 1992.

Nessuna squadra ha segnato più gol della Roma nel primo tempo in questo campionato (sette), mentre solo l’Inter ne ha subiti meno del Cagliari (uno) nello stesso intervallo.

Il Cagliari ha segnato quattro gol di testa in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2019/20.

L’ultimo gol di Javier Pastore in Serie A è arrivato proprio contro il Cagliari nello scorso aprile: il giocatore della Roma ha segnato due reti contro i sardi, uno nel 2011 con la maglia del Palermo.

Per la terza volta in Serie A il centrocampista del Cagliari Lucas Castro ha segnato in due partite consecutive: non è mai arrivato a quota tre.