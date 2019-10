Un calvario senza fine. Continua ad affollarsi l’infermeria della Roma che rischia di perdere diverse settimane altri due pedine importanti nello scacchiere di Paulo Fonseca: Bryan Cristante e Nicola Kalinic. Usciti nel corso del primo tempo per problemi muscolari differenti, il nazionale azzurro e il centravanti croato hanno rimediato infortuni più seri del previsto nella trasferta di Marassi e potrebbero aver finito entrambi il loro 2019 sportivo.

Lesione al legamento collaterale per Kalinic

L’attaccante croato, ex Fiorentina e Milan, stamane si è sottoposto a degli esami che hanno confermato la lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il giocatore dovrà stare fuori due mesi e rientrerà verosimilmente dopo la sosta natalizia.

Problema al tendine del pube per Cristante

Ancora da capire la gravità del problema occorso all’ex atalantino Bryan Cristante, uscito dal campo per un problema al pube dopo soli sette minuti di gioco. Secondo quanto rivela il quotidiano “Il Tempo” il centrocampista rischia addirittura tre mesi di stop per risolvere il problema che sarebbe di tipo tendineo, il club giallorosso in queste ore sta valutando se è possibile attuare una terapia conservativa oppure se è necessario che Cristante si operi. In ogni caso è difficile rivederlo in campo prima di tre mesi.

I 7 giocatori della Roma attualmente infortunati

Giocatore Tipo di infortunio Cengiz Under Lesione al bicipite femorale della coscia destra Henrikh Mkhitaryan Lesione all'adduttore della gamba destra Lorenzo Pellegrini Frattura del quinto metatarso del piede destro Davide Zappacosta Rottura del legamento crociato del ginocchio destro Amadou Diawara Lesione del menisco del ginocchio sinistro Bryan Cristante Infortunio al tendine del pube Nicola Kalinic Lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro

Già 14 infortuni da inizio stagione

Con questi due lunghi stop fisici, la Roma è giunta a quota 14 infortuni dallo start della stagione a luglio. Un’autentica sciagura per Fonseca che non ha mai potuto contare sulla propria rosa al completo e che si ritrova con un solo centravanti puro in rosa, Edin Dzeko (che ieri ha peraltro giocato con una maschera protettiva, per evitare ulteriori problemi allo zigomo infortunato) e un solo centrocampista centrale di ruolo a disposizione, Jordan Veretout.