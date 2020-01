Roma, doppio colpo: ufficiali gli acquisti di Carles Perez e Gonzalo Villar

La Roma ufficializza un doppio colpo di mercato che era nell'aria ormai da diversi giorni. Il club giallorosso ha perfezionato l'acquisto di Carles Perez, 21enne attaccante esterno proveniente dal Barcellona. Il giocatore, che si era messo in luce in Champions League segnando un gol all'Inter a San Siro, arriva con la formula del prestito oneroso per un milione di euro.

Obbligo di riscatto fissato a 15,5 milioni bonus compresi

L'accordo - come fa sapere la Roma in un comunicato - prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino a un massimo di 4,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi

" So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma. Sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con in compagni "

Preso anche Gonzalo Villar

Insieme a Carles Perez, approda alla Roma anche Gonzalo Villar, 21enne centrocampista centrale spagnolo proveniente dall'Elche. Il giocatore, pagato 4 milioni più uno di bonus, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

" Siamo molto contenti di essere riusciti a portare Villar a Trigoria. Gonzalo rappresenta il profilo di centrocampista che cercavamo per il nostro progetto sportivo: è giovane, ha talento ed è mosso da grandi ambizioni [L'ad della Roma Guido Fienga @asroma.com] "