Roma, Dzeko e Pau Lopez saltano l'Inter: Mirante dal 1' e Zaniolo prima punta

Allarme in casa Roma. Pau Lopez ha avvertito un problema muscolare alla coscia che lo costringerà a saltare l'anticipo del Meazza contro l'Inter. Questa sera alle 20.45 i giallorossi dovranno così fare a meno del portiere spagnolo che verrà rimpiazzato da Antonio Mirante.

Le brutte notizie per il tecnico Fonseca non sono finite perché nemmeno Edin Dzeko, vittima in settimana di una sindrome influenzale, potrà essere a disposizione, come riporta Sky Sport. Verrà adattato come prima punta un grande ex, Nicolò Zaniolo, gioiello prima ceduto nell'operazione Nainggolan e poi rimpianto dalla società nerazzurra.