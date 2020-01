Roma e la maledizione dei crociati: 15 infortunati negli ultimi 5 anni

Nicolò Zaniolo fa crac ma purtroppo non è una novità in casa-Roma. Quella che si sta consumando in giallorosso è una vera e propria maledizione che si sta abbattendo tra Primavera e prima squadra: dalla stagione 2014-2015 a oggi sono 15 i giocatori ad aver patito questo tipo di infortuni, 19 sono state le rotture.

Da Strootman (2014-15) a Zaniolo, passando per Rudiger, Mario Rui, Florenzi, Emerson Palmieri, Karsdorp e Zappacosta, tutti in modalità diverse. Difficile capire le cause di questi infortuni, dovuti soprattutto a una buona dose di sfortuna, complicato trovare la radice del problema anche se le ipotesi sono tante: contrasti, campi non all'altezza, qualcosa a livello di preparazione fisica.

Le cause? Il parere dell'esperto

L'AGI ha interpellato il dottor Pietro Monachino, ortopedico e medico dello sport, professionista noto nel mondo agonistico ed esperto di traumi di piede, caviglia e ginocchio

" L'aumento dell'incidenza della rottura del legamento è sicuramente legata ad un "calcio estremamente dinamico", in cui si gioca con maggiore intensità, e, se si pensa alle formazioni di massima serie, al fatto che tra campionato coppa, coppe nazionali ed europee e squadre nazionali gli atleti devono giocare più partite che in passato. I calciatori si allenano meno e si riposano meno rispetto a quanto dovrebbero e questo aumenta il rischio di infortunio. A volte c'è anche lo stato non perfetto dei terreni di gioco. Pesa anche l'avvento di alcune superfici per l'allenamento, come il sintetico, che lasciano al ginocchio meno spazio di scivolamento. Zaniolo? La mia impressione dalla televisione è che non sia legata a un movimento anomalo dovuto al campo "