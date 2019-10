Roma e Lazio frenate da Cagliari e Bologna, Atalanta sul velluto col Lecce

Roma-Cagliari 1-1 (Ceppitelli 31' aut.; Joao Pedro 26' rig.)

La Roma viene fermata sull'1-1 all'Olimpico dal Cagliari, mancando dunque la seconda vittoria consecutiva dopo il colpo esterno di Lecce. Accade tutto nel primo tempo: i sardi passano in vantaggio grazie a un rigore di João Pedro, ma vengono raggiunti quasi subito da un'autorete di Ceppitelli. L'ex Olsen è decisivo nell'impedire la rimonta dei giallorossi, che al 90' si vedono annullare da Massa il possibile 2-1 di Kalinic (spinta su Pisacane prima di appoggiare in rete a porta vuota).

Atalanta-Lecce 3-1 (Zapata 35', Gomez 40', 56' Gosens; 86' Lucioni)

Tutto facile per l'Atalanta che, al debutto nel nuovo Gewiss Stadium, batte 3-1 il Lecce e centra il terzo successo consecutivo in campionato. A sbloccare le marcature è Zapata, che al 35' fulmina Gabriel con un destro potentissimo. Cinque minuti dopo il raddoppio firmato da Gomez, il migliore in campo, con un diagonale a incrociare di sinistro che tocca il palo e si insacca. Partita a senso unico anche nella ripresa: al 56' Gosens, servito da Ilicic, cala il tris col sinistro. Nel finale l'Atalanta si distrae e Lucioni all'86' accorcia le distanze per i salentini.

Bologna-Lazio 2-2 (Krejci 21', Palacio 31'; Immobile 23', 39')

Il ritorno di Sinisa Mihajlovic in panchina coincide con un match spettacolare tra Bologna e Lazio. Nel primo tempo, Krejci apre le marcature su assist di Orsolini ma Immobile pareggia, servito da Lulic. Palacio riporta in vantaggio i padroni di casa, con un tap-in dopo il palo di Svanberg ma ci pensa ancora il bomber biancoceleste a fissare il 2-2, su suggerimento di Luis Alberto. Nella ripresa, dopo un gol annullato al Bologna, vengono espulsi Lucas Leiva e Medel. Correa all’88’ ha la chance per il 2-3 su rigore, ma calcia sulla traversa.

