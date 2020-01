Roma-Florenzi, è addio: il capitano giallorosso va al Valencia in prestito fino a giugno

Le strade di Alessandro Florenzi e della Roma si separano. Secondo quanto riferito da Sky, il capitano giallorosso avrebbe trovato l'accordo con il Valencia fino a giugno con la formula del prestito secco. L'accordo non comporta né l'obbligo, né il diritto di riscatto in capo al club spagnolo. Florenzi, che con l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma non è riuscito a trovare molto spazio, era stato lasciato in panchina dal tecnico portoghese anche nel derby di domenica scorsa pareggiato 1-1 con la Lazio. La decisione dell'allenatore portoghese ha evidentemente dato l'accelerata decisiva all'operazione di mercato che a questo punto può dirsi definita.

Obiettivo Euro 2020

Florenzi, che ha esordito con la maglia della Roma nella stagione 2010-11 e che ha sempre indossato la casacca giallorossa fatta eccezione per una parentesi in Serie B con il Crotone nel 2011-12, ha deciso di lasciare la squadra della sua città per due motivi sostanziali: vuole giocare con maggiore continuità e - soprattutto - non vuole correre il rischio di non rientrare nell'elenco dei convocati di Roberto Mancini per gli Europei 2020.