"Ho giocato diversi derby nel corso della mia carriera, è una partita speciale tanto per i tifosi quanto per la città, lo si capisce perfettamente passeggiando per Roma. È una gara che vale tre punti ma esiste un coinvolgimento emotivo maggiore". Lo dichiara il tecnico della Roma Paulo Fonseca in conferenza stampa presentando il derby con la Lazio. "È il primo spero per me di molti derby, sono motivato e non vedo l'ora di giocarlo", aggiunge l'allenatore giallorosso.

"Lazio favorita? Conta il campo"

" Non ho dubbi sul fatto che in questo momento la Lazio sia una squadra fortissima, con grandissimi calciatori e un sistema ben rodato. Ma essere favoriti per noi allenatori non è importante, conta il campo e come si intende affrontare la partita e sorprendere l'avversario. Chi è favorito lo deve dimostrare in campo "

"Smalling giocatore ideale per noi"

" Cercavamo un calciatore esperto, Smalling vanta più di 200 presenze con il Manchester United. Ha caratteristiche giuste che ben si adattano alla nostra squadra. È un calciatore rapido e aggressivo, può aggiungere qualità a questa rosa "

Il pensiero per Luis Enrique

" Ci tenevo a mandargli un abbraccio da parte mia, del club e di tutto il gruppo di lavoro. È un allenatore che è passato anche da qui e merita la nostra ammirazione dato che sta attraversando un momento difficile "