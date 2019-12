Roma, Fonseca: "Smalling sta bene, problema Florenzi? Devo pensare alla Roma"

" Sappiamo che dobbiamo essere molto concentrati per giocare contro la Fiorentina. Sappiamo che a Firenze è sempre difficile. E' una buona squadra con giocatori forti, ha fatto una buonissima partita contro l'Inter "

Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina. L'ultima sfida al Franchi dei giallorossi è la clamorosa sconfitta per 7-1 in Coppa Italia, c'è voglia di rivincita. "Non abbiamo parlato di quella gara", ha dichiarato però Fonseca. "Mercato? Con Petrachi parliamo tutti i giorni, ma di tutto non solo di mercato", ha replicato. "Hysaj? Non parlo di giocatori di altre squadre", ha dichiarato ancora il tecnico giallorosso.

Sulle possibili richieste di spazi di alcuni giocatori per non perdere gli Europei, come nel caso di Florenzi, Fonseca ha detto: "Con Florenzi abbiamo parlato della Roma, ma non della nazionale. Io devo solo pensare alla Roma, capisco questo problema ma devo solo pensare al meglio della squadra". Capitolo singoli.

" Smalling si è allenato ieri ed oggi, sta bene ed è un'opzione per la partita. Kluivert ancora non è pronto, è meglio non rischiarlo. Dobbiamo aspettare un po' per recuperarlo totalmente. Spinazzola sta bene, è solo una opzione tecnica "