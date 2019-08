Roma-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Veretout, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Pastore, Spinazzola

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zapata; Romulo, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Indisponibili: Agudelo, Pajac

Squalificati: Sturaro, Saponara

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Genoa contro la Roma in Serie A risale al maggio 2014, sotto Gian Piero Gasperini - da allora otto successi giallorossi e due pareggi.

La Roma, dopo essere rimasta imbattuta nelle prime quattro sfide alla prima giornata contro il Genoa in Serie A (2V, 2N), ha perso le ultime due.

La Roma è la squadra affrontata più volte dal Genoa nel match d’esordio stagionale in Serie A: sei volte (2V, 2N, 2P).

La Roma ha vinto tutte le ultime 13 partite di Serie A all'Olimpico contro il Genoa: è la striscia di successi interni più lunga contro una singola squadra per i giallorossi.

La Roma non perde alla prima giornata in Serie A dal 2011: da allora cinque vittorie e due pareggi per i giallorossi, che non hanno subito gol nei tre esordi più recenti.

L’ultimo successo esterno del Genoa alla prima giornata di un campionato di Serie A risale alla stagione 2010/11, 1-0 in casa dell’Udinese.

Nel 2018/19, lo Shakhtar di Paulo Fonseca ha concluso il campionato (play-off inclusi) con ben 23 clean sheet all’attivo nelle 32 gare disputate - nella scorsa stagione invece la Roma ha mantenuto la porta inviolata solo 10 volte.

L’attuale allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli ha allenato la Roma tra febbraio e giugno 2013: in 15 partite di campionato ha ottenuto otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

Il giocatore della Roma Alessandro Florenzi ha segnato tre gol contro il Genoa in Serie A, fornendo anche tre assist: è la squadra contro cui ha partecipato a più reti nel massimo campionato.

Il nuovo attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha segnato cinque gol nello scorso campionato di Serie A: l’unico calciatore più giovane a realizzare almeno cinque reti nella passata stagione è stato Moise Kean.