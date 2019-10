Da Dzeko a Zappacosta, da Pellegrini a Diawara. Da Under a Perotti, da Mkhitaryan a Florenzi. La lista degli infortunati e degli indisponibili in casa Roma è davvero impressionante, al punto che a Trigoria qualcuno ha iniziato a parlare di sortilegio o maledizione. Florenzi a parte, costretto a saltare l'ultima sfida casalinga di campionato contro il Cagliari a causa di un attacco influenzale, si tratta di un mix letale tra problemi muscolari e infortuni di tipo traumatico. Numeri impressionanti se messi a confronto con quelli relativi alla media europea e che hanno fatto comprensibilmente scattare l'allarme in casa giallorossa. Rispetto agli anni passati c'è un'ulteriore particolarità: gli infortuni sono già tantissimi (12) e sono stati molto ravvicinati tra loro. Ne deriva una situazione di emergenza nella quale Fonseca dovrà essere bravo a trovare le giuste contromisure. A breve rientreranno Perotti, Under e Mkhitaryan ma le assenze prolungate di Dzeko e Pellegrini rischiano di essere pesanti nell'economia della stagione.

Il ds Petrachi dopo Roma-Cagliari

" I terreni a Trigoria sono sabbiosi e duri. Abbiamo rifatto un campo e presto ci dedicheremo a un altro. Speriamo che molti dei nostri guai dipendano dalle strutture [@Gazzetta dello Sport] "

Cengiz UnderGetty Images

I 7 giocatori della Roma attualmente infortunati

Giocatore Tipo di infortunio Ipotetico ritorno Diego Perotti Lesione al retto femorale sinistro 14 ottobre Cengiz Under Lesione al bicipite femorale della coscia destra 15 ottobre Henrikh Mkhitaryan Lesione all'adduttore della gamba destra 21 ottobre Lorenzo Pellegrini Frattura del quinto metatarso del piede destro 2 dicembre Davide Zappacosta Rottura del legamento crociato del ginocchio destro 4 marzo Amadou Diawara Lesione del menisco del ginocchio sinistro 12 novembre Edin Dzeko Frattura dello zigomo destro 2 novembre

Dal 2014 in poi un'ecatombe. E Pallotta corre ancora ai ripari

Il problema infortunati in casa Roma non si può certo circoscrivere a questa prima parte di stagione. Se infatti è vero che a Trigoria stiamo assistendo al picco di sfortuna, è altrettanto vero che l'onda lunga parte da lontano. Dal 2014 a oggi, infatti, sono stati più di dieci i giocatori giallorossi che hanno dovuto fare i conti con gravi infortuni al ginocchio. Per limitarsi solo ai casi più clamorosi possiamo citare quelli di Strootman e Florenzi (entrambi costretti a operarsi due volte), Emerson Palmieri, Mario Rui e Rudiger. Nel corso degli anni il presidente James Pallotta è stato costretto più volte a correre ai ripari. Emblematica la figura di Ed Lippie, preparatore atletico americano inizialmente chiamato nel 2015, allontanato dopo una serie di infortuni e ora di nuovo alle dipendenze del club giallorosso nel ruolo di responsabile dei fisioterapisti. Anche l'avvento di Paulo Fonseca ha portato a Trigoria nuove professionalità nell'ambito della fisioterapia ma, almeno a giudicare da quanto sta accadendo in queste settimane, la musica non sta cambiando affatto. Proprio per questo Pallotta ha convocato a Boston il CEO Guido Fienga per capire come e dove intervenire per l'ennesima volta.