La Juventus batte 2-1 la Roma all'Olimpico e si laurea campione d'inverno. Un traguardo platonico, ma che a livello statistico ha un suo peso: due volte su tre, infatti, la squadra che compie il giro di boa davanti a tutti vince lo scudetto. I bianconeri costruiscono la vittoria nei primi dieci minuti con i gol di Demiral e Ronaldo, poi cala vistosamente nella ripresa a conferma che il progetto tecnico di Sarri è tutt'altro che compiuto. La Roma ci prova, accorcia le distanze su rigore con Perotti al 68' ma non riesce a completare la rimonta nel finale. Per i giallorossi di Fonseca è il secondo ko consecutivo all'Olimpico dopo quello contro il Torino: un brusco ridimensionamento per le ambizioni della squadra capitolina.

Il momento social del match

Il tabellino

Roma-Juventus 1-2

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (66' Cristante), Diawara; Zaniolo (36' Under), Pellegrini, Perotti (82' Kalinic); Dzeko. All.: Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral (19' De Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (70' Danilo); Dybala (69' Higuain), Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 3' Demiral (J), 10' rig. Ronaldo (J), 68' rig. Perotti (R).

Assist: Dybala (J, 0-1).

Ammoniti: Veretout, Kolarov, Mancini, Cristante, Kalinic, Florenzi (R), Pjanic, De Ligt, Cuadrado (J),

Note - Recupero 4'+5'.

La cronaca in 11 momenti chiave

3' GOL DELLA JUVENTUS! DEMIRAL! Punizione scodellata da Dybala a centro area dalla trequarti sinistra, Smalling non ci arriva e Demiral brucia Kolarov trafiggendo Pau Lopez con una deviazione al volo di destro. Primo gol in maglia bianconera per il difensore turco.

10' 2-0 JUVENTUS! RONALDO SU RIGORE! Veretout riceve palla da Pau Lopez, se la fa soffiare da Dybala ed è costretto a stendere l'argentino. Guida non ha dubbi e indica il dischetto: CR7 non sbaglia e spiazza Pau Lopez.

18' RABIOT SALVA SULLA LINEA! Clamorosa occasione per la Roma: Florenzi dalla destra, Szczesny esce e respinge su Pellegrini che calcia col sinistro da due passi. Sulla linea Rabiot respinge forse toccando con un braccio che comunque è attaccato al corpo.

19' DEMIRAL OUT PER INFORTUNIO Il difensore turco cade e appoggia male il ginocchio sinistro nel tentativo di colpire di testa nell'area della Roma: prova a stringere i denti, ma poi deve arrendersi e uscire. Al suo posto entra De Ligt.

36' ZANIOLO ESCE IN LACRIME Infortunio al ginocchio sinistro per il centrocampista della Roma che, dopo una percussione di 40 metri palla al piede, cade al limite dopo un contrasto con Rabiot e rimane a terra dolorante. Per lui la partita finisce qui: esce in barella e al suo posto Fonseca inserisce Under.

65' PALO DI DZEKO! Gran giocata del bosniaco: stop di petto e destro angolatissimo, Szczesny battuto ma salvato dal palo.

68' GOL DELLA ROMA! PEROTTI SU RIGORE! Incornata di Under respinta da Szczesny, c'è una carambola con Alex Sandro e il pallone termina in corner. Guida viene richiamato al VAR e rileva un tocco di mano di Alex Sandro. Perotti spiazza Szczesny dal dischetto e riapre la partita.

77' RONALDO A UN PASSO DAL 3-1! Gran cross di Matuidi dalla sinistra, CR7 da ottima posizione spara a lato di testa. Decisivo il disturbo di Cristante.

79' GOL ANNULLATO A HIGUAIN! Contropiede ala Juventus, Ronaldo scarica per Higuain che col sinistro trafigge Pau Lopez. Tutto inutile: il Pipita era in offside al momento del tocco di CR7.

81' KOLAROV DI TESTA! Incornata da due passi del serbo su punizione calciata da Pellegrini: presa d'acciaio di Szczesny.

91' COSA SPRECA PELLEGRINI! Cristante in verticale per Dzeko, anticipato da De Ligt. La palla arriva sul sinistro di Pellegrini che spara alle stelle. Che chance per la Roma!

Cristiano Ronaldo - Roma-Juventus - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

MVP

Paulo DYBALA - Argento vivo addosso per la Joya bianconera: ispira Demiral con punizione arrotata, si procura il penalty del 2-0 con guizzo felino. L'uomo in più della Juventus senza se e senza ma.

Fantacalcio

Promosso

Merih DEMIRAL - Il difensore turco si sta confermando un giocatore dal rendimento altissimo. Se poi inizia anche a segnare i Fantallenatori possono davvero sognare. Peccato per l'infortunio, la cui entità è da valutare. Juventus col fiato sospeso.

Bocciato

Aleksandar KOLAROV - Prova da dimenticare per il terzino serbo: si dimentica di Demiral in occasione dello 0-1, rimedia un cartellino giallo e salterà la prossima gara contro il Genoa. Serata da incubo.