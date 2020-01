Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon, Kluivert, Mkhitaryan

Squalificati:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini, Khedira

Squalificati: Bentancur

Statistiche Opta

La Roma ha vinto l'ultima sfida contro la Juventus in Serie A e non ottiene due successi di fila nella competizione contro i bianconeri dal 1995.

La Juventus non trova il gol da due partite di campionato contro la Roma all'Olimpico: i giallorossi non tengono la porta inviolata per più gare interne di fila contro i bianconeri in Serie A dalla fine degli anni '80.

La Roma ha perso l’ultima partita di campionato e non viene sconfitta per due gare di fila in Serie A da marzo 2019.

La Roma ha perso senza segnare l’ultima partita casalinga in Serie A, dopo una serie di quattro vittorie interne con almeno due gol realizzati.

La Juventus ha segnato in 17 partite su 18 in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2019/20.

La Juventus ha vinto tre delle ultime quattro trasferte in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove (3N, 3P).

Prima dell’ultima partita di campionato la Roma era rimasta in svantaggio per 56 minuti – con i 45 minuti contro il Torino il conto sale a 101, ma quella giallorossa rimane comunque la squadra che si è trovata meno minuti sotto nel punteggio in questa Serie A.

La Juventus ha vinto tre delle cinque partite in cui si è trovata sotto nel punteggio in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

I due gol di Edin Dzeko della Roma contro la Juventus in Serie A sono entrambi arrivati allo stadio Olimpico, inclusa la sua prima rete nel massimo campionato nell’agosto 2015.

La prima rete di Paulo Dybala con la maglia della Juventus in Serie A è arrivata nell’agosto 2015, contro la Roma allo stadio Olimpico.