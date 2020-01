All'andata meglio la Lazio, al ritorno meglio la Roma. Questo il responso del 152° derby all'ombra del Colosseo. Già perchè il secondo 1-1 dell'Olimpico va stretto ai giallorossi, capaci di andare al tiro per ben 22 volte nell'arco dei novanta minuti, ma solo 3 volte verso la porta. Apre le marcature il terzo gol nella stracittadina della carriera di Edin Dzeko che approfitta di un'uscita maldestra di Strakosha e deposita il pallone in rete dopo un colpo di... schiena. La squadra di Inzaghi, troppo timida e con i suoi interpreti migliori, Immobile e Luis Alberto su tutti, in serata no, ringrazia, invece, Pau Lopez che sugli sviluppi di un calcio d'angolo tenta il rinvio, ma finisce per fare un assist ad Acerbi che sigilla il risultato sull'1-1. Finisce che il migliore in campo sia Gianpaolo Calvarese: l'arbitro di Teramo ha il coraggio di cambiare la sua decisione quando nella ripresa fischia un rigore agli uomini di Fonseca per un contatto in area tra Kluivert e Patric, salvo poi ricredersi dopo l'on field review suggerita dal Var. Scelta corretta: il fallo è dell'ex Ajax. I cambi finali non cambiano il risultato: Inzaghi rallenta sulla Juve, ma sale a -2 dall’Inter (fermato nel lunch match dal Cagliari), Fonseca conferma il quarto posto a + 1 dall’Atalanta.

Il tabellino

ROMA-LAZIO 1-1 (primo tempo 1-1)

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (dall’83’ Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (dall’89’ Pastore), Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert (dall’81’ Perotti); Dzeko. All. Fonseca

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (dal 46’ Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (dal 70’ Parolo), Lulic; Correa (dal 75’ Caicedo), Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Teramo)

Gol: 26’ Dzeko, 33’ Acerbi

Assist: Cristante

Ammoniti: Dzeko, Kolarov (R), Luiz Felipe, Milikovic-Savic, Lulic, Immobile (L)

Pau Lopez e Francesco Acerbi - Roma-Lazio Serie A 2019-20Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

26’ VANTAGGIO DELLA ROMA - Cristante fa partire un traversone dalla trequarti, sul pallone si avventa Dzeko che anticipa Strakosha e due difensori della Lazio colpendo con la schiena. La palla si infila lentamente in porta. Ma che errore del portiere biancoceleste uscito troppo timidamente! Nono gol in campionato per il bosniaco, il terzo in un derby

33’ PAREGGIO DELLA LAZIO - Sugli sviluppi di un corner battuto da Luis Alberto, Santon alza un campanile di testa, Pau Lopez cerca di allontanare con un pugno, ma il pallone rimane a mezzo metro dalla porta. Smalling prova a spazzare, ma si avventa Acerbi che completa il facile tap-in coi piedi. Immediata reazione degli uomini di Inzaghi che trovano l'1-1

44’ PALO CLAMOROSO DELLA ROMA - Santon libera Pellegrini sulla trequarti: il 23enne lascia partire un missile a giro che si stampa sulla parte esterna del palo alla sinistra di Strakosha. Brivido per la Lazio

48’ CALVARESE ANNULLA UN RIGORE ALLA ROMA - Dalla trequarti gran pallone di Under per Kluivert: l'olandese cade in area di rigore dopo uno scontro con Patric. Inizialmente l'arbitro indica il dischetto, ma controllando al monitor Var vede che è proprio il giallorosso che cerca il contatto con il difensore. Fallo in attacco

80’ SUPER OCCASIONE PER LA ROMA - Veretout libera in area di rigore Dzeko: il bosniaco calcia fortissimo a mezza altezza, ma Strakosha è bravissimo a respingere

Il gol dell'1-0 di Dzeko contro la LazioGetty Images

Mvp

Francesco Acerbi – Una sicurezza in difesa (miracoloso in un paio di interventi in spaccata in area piccola) e decisivo in attacco con il tap-in da bomber navigato dopo la frittata di Pau Lopez e Santon

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Edin Dzeko – Terzo gol consecutivo per il bosniaco, il nono in campionato: già eguagliato il bottino personale dell’anno scorso. Se la Champions rimane un obiettivo raggiungibile per i giallorossi è anche (e soprattutto) per merito suo

Bocciato – Strakosha, Pau Lopez – Inevitabile non punire i due portieri, colpevoli in modo diverso nei due gol della serata

