Roma-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mkhitaryan, Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Perotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marusic, Cataldi, Lukaku

Statistiche Opta

Lazio e Roma hanno pareggiato per 1-1 il match d’andata del campionato in corso: l’ultima volta in cui i biancocelesti sono rimasti imbattuti in entrambi i Derby stagionali di Serie A risale al torneo 2012/13, sotto la guida di Vladimir Petkovic.

La Roma non ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato contro la Lazio disputate nel girone di ritorno (ultima rete di De Rossi dal dischetto ad aprile 2017): i giallorossi non restano a secco nel Derby di ritorno per almeno tre gare di fila da febbraio 1996.

La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto più espulsioni (24) nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, almeno due in più di qualsiasi altra.

La Roma è reduce da due sconfitte interne di fila in campionato: i giallorossi non perdono almeno tre gare casalinghe consecutive nella competizione da aprile 2005, sotto la guida di Delneri (una gara) e Bruno Conti (tre).

La Lazio ha ottenuto 11 successi consecutivi nella Serie A in corso: tutte le quattro precedenti squadre che hanno ottenuto almeno 12 vittorie di fila in un singolo campionato hanno poi vinto lo Scudetto (l’Inter nel 2006/07 e la Juventus nel 2013/14, 2015/16 e 2017/18).

La Roma è la squadra che ha subito in media meno tiri in questo campionato (11.1); nella Serie A 2018/19, la Roma aveva chiuso la stagione al 13º posto in questa graduatoria (con 14.3 conclusioni subite a partita).

La Lazio è la squadra che ha segnato più calci di rigore (10) nelle prime 19 gare disputate di un singolo campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, superando il record precedente della Roma (nove) che risaliva al torneo 2016/17.

In questo campionato solo l’Atalanta (194) ha giocato più palloni nell’area di rigore avversaria con i propri difensori rispetto alla Roma (164), mentre solo il Cagliari (39) ne ha giocati meno della Lazio (44).

Edin Dzeko - attualmente 70 marcature con i giallorossi in campionato - potrebbe raggiungere Dino Da Costa (71 reti) all'8º posto della classifica all-time per gol segnati con la Roma in Serie A.

Ciro Immobile ha realizzato 23 reti in 19 presenze in questa Serie A: l’attaccante della Lazio sarebbe già capocannoniere - inclusi i pari merito - nel 45% dei precedenti campionati a girone unico (39 su 87).