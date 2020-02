La Roma torna al successo in Serie A all'Olimpico in questo 2020 sommergendo di reti il malcapitato Lecce. Finisce 4-0 grazie agli acuti di Ünder, Mkhitaryan, Dzeko - che raggiunge Vincenzo Montella a quota 102 gol in giallorosso - e Kolarov. Interrotta in grande stile la serie di 3 sconfitte consecutive. La band di Fonseca blinda il quinto posto e si porta - con 42 punti - momentaneamente a -3 dall'Atalanta. Nulla da fare per la band di Liverani, che - al contrario - proveniva da tre splendidi hurrà di fila, buoni a raggiungere il sedicesimo posto a quota 25. Non sono mancati, comunque, gli applausi dei propri tifosi.

Il tabellino

ROMA-LECCE 4-0

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder (61' Carles Pérez), Pellegrini (46' Kluivert), Mkhitaryan; Dzeko (81' Kalinic). All.: Fonseca.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati (83' Meccariello), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione (46' Shakhov), Majer (66' Tachtsidis); Mancosu, Barak; Lapadula. All.: Liverani.

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Gol: 13' Ünder (R), 37' Mkhitaryan (R), 69' Dzeko (R), 80' Kolarov (R).

Assist: Mkhitaryan (R, 1-0), Dzeko (R, 2-0), Carles Pérez (R, 4-0).

Note - Recupero: 0+2. Ammonito: Mancini.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

1' - DZEKO! Colpo di testa ravvicinato su lungo traversone dalla destra: pallone sull'esterno della rete.

7' - PELLEGRINI! Conclusione scivolata in velocità su bella verticalizzazione di Dzeko: palla alta non di molto.

13' - GOL DELLA ROMA CON ÜNDER! Mkhitaryan ruba palla a Petriccione a metà campo e verticalizza splendidamente per il talento turco il quale, a tu per tu con Vigorito, insacca rasoterra: 1-0!

L'esultanza di Cengiz Under, Roma, Getty ImagesGetty Images

28' - DZEKO PROVA IL CUCCHIAIO DAL LIMITE DELL'AREA! Il bosniaco aveva lanciato di prima Ünder, che poi gli aveva restituito il favore con un bel tocco corto: palla di poco alta.

30' - DZEKO DUETTA CON PELLEGRINI! La conclusione ravvicinata del numero 7 romanista, dalle retrovie, termina fuori bersaglio.

34' - MAJER! Follia di Bruno Peres, che gli regala il pallone: la conclusione dello sloveno del Lecce viene però respinta dal corpo di Smalling in diagonale.

37' - GOL DELLA ROMA CON MKHITARYAN! Dopo uno scambio Smalling-Pellegrini, altro passaggio illuminante di Dzeko, che vede il taglio dell'armeno: conclusione rasoterra nello specchio dopo l'uscita rivedibile di Vigorito, col pallone sotto le gambe dell'estremo difensore ospite. Roma sul doppio vantaggio!

Cengiz Under esulta insieme a Henrik Mkhitaryan, Roma-Lecce, Getty ImagesGetty Images

68' - MANCOSU IN TIRO-CROSS! Palla diretta al centro per Shakhov o Lapadula: la traiettoria termina a lato di poco.

69' - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Scambi veloci tra Kluivert e Kolarov che, dalla sinistra, mette al centro per il bosniaco: la prima conclusione ravvicinata viene respinta da Vigorito, la seconda termina in fondo al sacco. Giacomelli rivela un leggero offside da parte del bosniaco e prima annulla la rete. Poi, però, fa appello alla VAR, che convalida il 3-0!

Edin Dzeko, Roma-Lecce, Getty ImagesGetty Images

73' - CARLES PEREZ! Volée mancina su assist arretrato di Kolarov: palla a lato di poco: la Roma sfiora il 4-0.

75' - DZEKO! Colpo di testa su assist di Bruno Peres dalla destra: palla alta non di molto.

77' - PALO DEL LECCE CON LAPADULA! Volée a giro, di mancino, dell'ex Milan: il pallone colpisce in pieno il montante più lontano.

80' - GOL DELLA ROMA CON KOLAROV! Azione corale della Roma: Dzeko per Carles Pérez, Carles Pérez sulla sinistra per Kolarov il quale, di interno piede, batte Vigorito senza pensarci due volte!

88' - KLUIVERT! Rasoiata mancina respinta da Vigorito: il neoentrato Kalinic non arriva all'appuntamento col tap in, probabilmente sbilanciato da Rossettini. Non c'è rigore.

MVP

Dzeko. Un assist, un gol e non solo: è il punto di riferimento dell'intero impianto offensivo romanista. Fonseca gli concede giusto una decina di minuti di riposo in vista della delicata trasferta in Belgio contro il Genk in Europa League.

Fantacalcio

Promosso: Mkhitaryan. Come Dzeko, mette a referto una rete personale e un passaggio vincente. Sono le giocate che indirizzano la partita della Roma sul binario giusto, prima della goleada della ripresa. L'armeno può finalmente essere l'arma in più per i giallorossi in questo ultimo terzo della stagione.

Bocciato: Lucioni. Atleticamente non riesce a seguire la verve offensiva della Roma, che lo attacca da ogni fronte.

