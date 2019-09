Sul campo sono arrivati i tre punti ma la sfida contro il Lecce, ha lasciato in dote un pesante fardello sul fronte del bollettino medico. Paulo Fonseca dovrà rinunciare per alcune settimane a Lorenzo Pellegrini, che stamani è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. Ancora impossibile fare delle previsioni certe sui tempi di recupero ma la sensazione è che ne avrà almeno per un mese. Un bel problema per il tecnico portoghese che finora è stato uno degli inamovibili nel progetto tattico di Fonseca, che lo ha fatto partire dalla panchina solo in Europa League.

Senza Pellegrini, è probabile che ci siano più chance per Nicolò Zaniolo e Javier Pastore, che si alterneranno nel ruolo di trequarti alle spalle di Edin Dzeko. Possibile però anche l’accentramento di Mkhitarian con Zaniolo, Florenzi o Under (che dovrebbe rientrare dopo la sosta) a destra.