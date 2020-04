L'11 PIU' FORTE DI TUTTI I TEMPI: LE PUNTATE PRECEDENTI

La Roma di tutti i tempi. Dopo Juventus, Inter, Milan e Lazio. I paletti sono i soliti: 1) rari blitz sotto gli anni Cinquanta; 2) minimo tre stagioni di servizio, dettaglio che esclude Pietro Vierchowod e Alisson (e mai uno stesso giocatore in più squadre); 3) equilibrio tattico (se non proprio impeccabile, almeno decente).

Roma

Schema: 4-3-3

Portiere

Franco Tancredi

Il suo 1,76 rispecchia lo spirito degli anni Ottanta. Più vicino al "possibile" dei Dino Zoff che non all’impossibile dei Ricky Albertosi. Formichina del ruolo.

Difensori

TERZINO DESTRO: Cafu

Da pendolino sempre in orario, ha anticipato l'alta velocità. Bi-campione mondiale col Brasile, la fascia destra come rotaie. Su e giù, giù e su. E quei cross: cioccolatini.

COPPIA CENTRALE: Agostino Di Bartolomei-Juan

Ago era un centrocampista che Liedholm arretrò nel cuore della difesa. Lento? E’ la palla che deve sudare, raccomandava. Come partner - fuori concorso Vierchowod e Walter Samuel, già abbinato all’Inter - ho optato per Juan, che Giancarlo Dotto, giornalista e scrittore, ha definito l’Arsenio Lupin dei centrali.

TERZINO SINISTRO: Francesco Rocca

Kawasaki, lo chiamavano: chissà cosa avrebbe combinato con altre ginocchia (o con un’altra chirurgia). Carriera breve, ma intensa. Un missionario che il destino, cinico, costrinse a correre su una vita di chiodi.

Centrocampisti

INTERNO DESTRO: Daniele De Rossi

Vigoroso di testa e lesto di piede, la carica del capo-tribù e una grinta che ogni tanto lo sfigurava. Abitava a centrocampo: dove, esattamente, il fiuto e la selvaggina lo spingevano.

REGISTA: Paulo Roberto Falcao

Arrivò e nessuno se lo filò. Prese in mano le redini e non le mollò più, fino al gran rifiuto del rigore contro il Liverpool. Raffinava le azioni, regale nell’incedere e beato fra gli schemi (e non solo).

INTERNO SINISTRO: Carlo Ancelotti

Una via di mezzo fra il leader e il gregario. L’esperienza gli consentiva di vedere profondo. E ogni volta che si rompeva, tornava più forte, più saggio.

Attaccanti

PUNTA DESTRA: Bruno Conti

Dribblava, si allargava, si accentrava. Senza trascurare il tiro: formidabile, quel mancino. Conti, Franco Causio, Claudio Sala: quando le ali volavano.

CENTRAVANTI: Roberto Pruzzo

Bisbetico indomabile, cacciatore di gol, re di Crocefieschi (e dei bomber, tre volte). La sua esclusione dal Mundial ‘82 spaccò l’Italia dei bar. L’area come ring; il guizzo, l’acrobazia e il senso della porta come pugni.

PUNTA SINISTRA: Francesco Totti

Il ruolo è riduttivo. Totti e basta. Soltanto Silvio Piola, in Serie A, ha segnato di più. Fuoriclasse assoluto, a Roma e alla Roma ha sacrificato l’albo d’oro. Per Giampiero Boniperti, il più vicino dei "moderni" a Valentino Mazzola.

ALLENATORE. Nils Liedholm

L’artefice dello scudetto del 1983, un maestro di calcio. L’ho preferito a Fabio Capello, che firmò l’affresco del 2001. Liddas amava la buona zona e il buon vino. Ci aiutò, piano piano, a entrare nel futuro.

