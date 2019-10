Roma, lungo stop per Zappacosta: rottura legamento crociato

Lungo stop in vista per Davide Zappacosta. Nel corso della seduta odierna di allenamento, il terzino della Roma, arrivato in prestito dal Chelsea, "ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro", comunica in una nota la società giallorossa.

"Al calciatore va la vicinanza del club, assieme all’augurio di pronta guarigione", chiosa il club.