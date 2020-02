Roma, momento no per Lorenzo Pellegrini: lesione al flessore sinistro

Una nuova tegola è caduta sulla testa di Paulo Fonseca che perde l'ennesimo giocatore per infortunio muscolare. In una stagione davvero sfortunata per la Roma sotto questo punto di vista, stavolta è il turno di Lorenzo Pellegrini che nella mattina di martedì si è sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart per un problema agli adduttori che lo ha obbligato a uscire alla fine del primo tempo contro il Lecce. Per il centrocampista si tratta di una lieve lesione muscolare al flessore sinistro.

Pellegrini tornerà in gruppo tra un paio di settimane e quindi salterà di sicuro i prossimi due impegni con Gent e Cagliari. Non semplice il recupero in vista della Sampdoria, ma l'obiettivo è la sfida al Milan del 15 marzo, importante anche nella corsa all'Europa. Prosegue dunque il momento negativo del centrocampista giallorosso che viene da giorni difficili tra i fischi dei suoi tifosi e prestazioni non all'altezza. Al suo posto giocherà Mkhitaryan da trequartista centrale, visto che sono out per infortunio anche Zaniolo e Pastore.