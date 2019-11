Terza vittoria consecutiva della Roma che stende il Napoli all'Olimpico al termine di una partita dalle mille emozioni: i giallorossi vincono 2-1 grazie a una prodezza di Zaniolo e al raddoppio di Veretout su calcio di rigore. Alla squadra di Ancelotti (in panchina va il figlio Davide) non basta un gol di Milk: gli azzurri sprecano un'infinità di occasioni nel primo tempo e devono maledire la sfortuna per il palo e la traversa colpiti nella stessa azione da Milik e Zielinski. Ma il successo della Roma è meritato: Fonseca, alle prese con un'impressionante serie di infortuni, ha saputo ricompattare il gruppo e fare fronte all'emergenza: i giallorossi giocano un ottimo calcio, trovano il gol con facilità e ora possono pensare in grande.

A breve il report completo del match.

Il tabellino

Roma-Napoli 2-1

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert (77' Perotti), Pastore (89' Santon), Zaniolo (81' Under); Dzeko. All.: Fonseca.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (58' Lozano), Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne (83' Younes); Milik, Mertens (65' Llorente). All.: Ancelotti.

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze.

Gol: 19' Zaniolo (R), 55' rig. Veretout (R), 72' Milik (N).

Assist: Spinazzola (R, 1-0).

Ammoniti: Kluivert, Spinazzola (R), Di Lorenzo, Mario Rui, Milik (N).

Espulsi: Cetin (R) al 96'.

Note - Recupero 2'+6'. Meret (R) ha parato un rigore a Kolarov (R) al 26'.