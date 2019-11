Roma-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Juan Jesus, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko. All. Fonseca.

Indisponibili: Pellegrini, Diawara, Zappacosta, Cristante, Kalinic, Mikhitaryan

Squalificati: Fazio

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

Indisponibili: Malcuit, Allan

Squalificati:

Statistiche Opta

La Roma ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato contro il Napoli (1N, 3P) dopo aver trovato il successo in tre delle precedenti quattro (1N).

Il Napoli ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro la Roma, tanti successi quanti nelle precedenti 32 in casa dei giallorossi.

La Roma è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più trasferte in Serie A (28) – a completare il bilancio esterno per i partenopei 12 successi e 32 sconfitte.

La Roma non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata in casa sotto la gestione di Paulo Fonseca nelle cinque gare interne di questa Serie A: l’ultima volta che i giallorossi non hanno ottenuto clean sheet dopo le prime sei gare casalinghe di campionato con un nuovo allenatore è stata nel novembre 2005, con Spalletti.

Il Napoli arriva da due pareggi consecutivi in Serie A: l’ultima volta che i partenopei hanno impattato tre gare di fila in campionato risale al dicembre 2014, con Benitez in panchina.

La Roma è, al pari dell’Atalanta, una delle due squadre ad aver subito meno sconfitte in Serie A da aprile ad oggi: solo un ko in 19 gare per i giallorossi (10V, 8N).

Nicolò Zaniolo è stato l’unico giocatore della Roma a segnare più di un gol in tutte le competizioni nel mese di ottobre (tre reti) e il giallorosso ad effettuare più conclusioni (14).

L’attuale difensore del Napoli Kostas Manolas ha giocato 156 partite di Serie A con la maglia della Roma, mettendo a segno cinque reti, più di ogni altro giocatore greco nel massimo campionato con la maglia giallorossa.

L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato quattro gol in sette partite contro il Napoli in Serie A, frutto di due doppiette – tutte le reti però sono arrivate in trasferta.

Dopo aver passato sei sfide di Serie A contro la Roma senza reti, l’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato cinque gol nelle ultime cinque gare contro i giallorossi: dal 2017 a oggi, ha punito di più solamente il Bologna (otto gol).