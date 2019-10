Roma, operazioni ok per Dzeko e Diawara: fuori un mese

Continua il viavai dall’infermeria di casa Roma. Oggi, a Villa Stuart, è stato il turno di Edin Dzeko e Amodou Diawara.

L’attaccante bosniaco è stato operato dal professor Pesucci e nel corso dell’intervento una delle due fratture dello zigomo destro è stata ridotta manualmente, mentre per l’altra è stato necessario il posizionamento di una placca con viti. Dzeko dovrebbe restare fuori un mese, ma la Roma è fiduciosa di provare a stringere i tempi, magari con l’utilizzo di una maschera protettiva in carbonio. La speranza di Fonseca, da questo punto di vista, è provare a riavere Dzeko per la sfida del 27 ottobre contro il Milan.

Per quanto riguarda invece Diawara, anche lui out per quattro settimane, i tempo dovrebbero essere leggermente più lenti e non si forzerà la mano sul recupero. Sul centrocampista il professor Mariani ha effettuato una meniscectomia della piccola zona di lesione del ginocchio sinistro. L’intervento è tecnicamente riuscito e Diawara inizierà la riabilitazione già da domani.

Dopo la sosta delle Nazionali la Roma dovrebbe invece ritrovare due elementi importanti in zona offensiva, Under e Perotti infatti sono ormai pronti al rientro a tutti gli effetti.